El Real Madrid vigila a Raum

No sólo de Bellingham vive la Dirección Deportiva del Real Madrid. En las oficinas del club blanco se trabaja en la construcción del equipo de las próximas temporadas y los laterales son un foco de preocupación. El futuro de Mendy, a día de hoy, no está nada claro y en el Madrid, además del rayista Fran García, vigilan a David Raum, lateral zurdo del Red Bull Leipzig y de la selección alemana.

El Real Madrid es consciente de que ha perdido nivel en los dos laterales y, por ello, la Dirección Deportiva trabaja en buscar a jugadores que puedan ofrecer el nivel necesario para ser competencia de Carvajal en la banda derecha y poder sustituir en la izquierda a Mendy, que no tiene garantizada su continuidad en el equipo por las diferencias económicas entre la mejora de contrato que pide el jugador y lo que está dispuesto a ofrecerle el club blanco.

Precisamente para ese lateral izquierdo la opción más sencilla y barata sería la incorporación del rayista Fran García, canterano del Real Madrid sobre el que el club blanco mantiene aún la mitad de sus derechos. Sin embargo, en las oficinas de Valdebebas no existe unanimidad sobre si Fran García podría aguantar la presión de ser titular del Madrid. Por eso se vigilan otras opciones y el jugador sobre el que existen mejores informes es el alemán David Raum.

Un lateral de 40 millones

El lateral zurdo del Red Bull Leipzig, de 24 años, ya es internacional con Alemania y se midió al Real Madrid en la fase de grupos de la Champions con una notable actuación, especialmente en el partido en tierras germanas. Raum es un lateral potente con una clara vocación ofensiva, pero también capaz de defender gracias a su poderoso físico.

Raum fichó por el Leipzig el verano pasado después de que el equipo de la Red Bull pagara 26 millones al Hoffenheim por su traspaso. Hoy su venta rondaría los 40 kilos, una cifra elevada pero asequible no sólo para el Real Madrid, sino para cualquier grande de Europa. Y Raum no le haría ascos a vestir de blanco. «Sería un sueño porque el Real Madrid es una locura de club. Estoy muy feliz en el Leipzig pero no me cierro ninguna puerta», dijo hace un par de meses en una entrevista en el diario Marca.