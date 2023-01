El Dortmund no hará rebajas por Bellingham

El Real Madrid ya sabe que el Borussia Dortmund no está dispuesto a hacer ninguna rebaja en el traspaso de Bellingham y que lo venderá al club que más pague, aunque el deseo del futbolista sea vestir de blanco. Así que el conjunto blanco ya sabe que tendrá que irse más allá de los 100 millones para hacerse con el fichajes de uno de sus grandes objetivos.

A pesar de que el Real Madrid, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 30 de diciembre, tiene cerrado un acuerdo verbal con Bellingham que les da ventaja frente al resto de pretendientes, en el Borussia Dortmund ya han comunicado a la cúpula del club blanco que no habrá ninguna rebaja por Bellingham y que, si el jugador quiere irse, ellos aceptarán la mejor oferta venga de donde venga.

El Real Madrid cree que esta decisión del Dortmund no es más que una postura negociadora de fuerza porque si el jugador no renueva, que no va a renovar, el Borussia tiene que ponerlo en el mercado por mucho que Bellingham tenga contrato hasta junio de 2025. Los dirigentes del club alemán se frotan las manos porque saben que pueden sacar 150 millones por Bellingham y el Real Madrid, por contra, no quiere pasar de 120.

El Real Madrid está «tranquilo»

En las oficinas de Valdebebas saben que el culebrón Bellingham aún tiene varios capítulos por emitir pero se mantienen expectantes y tranquilos. Trabajan con discreción y con la confianza que les da tener ese principio de acuerdo con el futbolista para que fiche por el Real Madrid en junio para las seis próximas temporadas.

El club blanco tiene el compromiso del futbolista de firmar su contrato cuando Real Madrid y Borussia Dortmund lleguen a un acuerdo por su traspaso. El club alemán tiene muy claro que puede convertir a Bellingham en uno de los mayores traspasos de la historia e incluso tiene dos ofertas sobre la mesa (Liverpool y PSG) que llegarían a los 150 kilos.

El Real Madrid, mientras tanto, hace números para acometer uno de los mayores fichajes de su historia pero no está dispuesto a pasar de los 120 millones incluidas las variables.