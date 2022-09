El Dortmund pone precio a Bellingham

El Real Madrid sigue inmerso en el plan de renovación de su plantilla para los próximos años. Uno de sus principales objetivos, por no decir el número uno de cara al próximo mercado de fichajes es Jude Bellingham. El joven mediocentro inglés del Borussia de Dortmund ha despertado el interés de los grandes clubes del Europa como el propio Real Madrid o el Liverpool, quien parece ser el principal rival del conjunto blanco para hacerse con la perla inglesa. Ahora, el equipo alemán habría tasado al jugador en 150 millones de euros.

Y es que Bellingham tiene contrato con el Borussia de Dortmund hasta 2025. Esto hace que sea el momento perfecto para que el conjunto alemán venda a la que es a día de hoy su gran estrella y por la que más dinero pueden obtener. El Borussia no parece dispuesto a dejarle salir tan fácilmente y por ello que han cifrado a su jugador por esa cantidad. Un precio al que muy pocos equipos de Europa podría acceder, salvo los clubes estado o los grandes de Inglaterra que, como ya se ha visto este mercado de fichajes, no tienen problemas en romper la hucha.

El Real Madrid ve en el jugador de 19 años e internacional por Inglaterra como el sustituto idóneo para Modric, cuando este se retire o decida abandonar el conjunto blanco. Aunque la renovación por un año más parece más cerca debido al gran nivel mostrado pese a sus 37 años, el Real Madrid lleva ya varios años detrás del jugador inglés, pero la batalla por hacerse por sus servicios no va a ser nada sencilla. Klopp y el Liverpool sueñan con que Bellingham sea el jugador estrella de su proyecto para la próxima década y están dispuestos a darle un cheque en blanco al jugador.

Según informa el medio inglés, The Athletic, no solo informa del precio de partida del jugador, sino que va más allá y asegura que el conjunto alemán estaría valorando sería el hecho de plantearle al jugador una mareante oferta de renovación. No obstante, parece muy complicado que los de Baviera puedan pelear a nivel económico con los grandes clubes europeos.