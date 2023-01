David Alaba y Aurelién Tchouaméni no estarán disponibles para la Supercopa de España por sufrir la misma lesión en el sóleo, cada uno en una pierna. Así lo ha anunciado el Real Madrid en dos comunicados oficiales al finalizar el entrenamiento matutino del equipo en Valdebebas y en cuya convocatoria posterior se ha conocido que no viajarán a Arabia Saudí en la tarde de este lunes.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo izquierdo. Pendiente de evolución», citaba el primer comunicado sobre el mediocentro francés. Y es que el ex del Mónaco se retiró del terreno de juego ante el Villarreal en el minuto 64, pero sin aparentes dolores ni molestias físicas. No obstante, ahora se ha conocido esta sensible baja para el Real Madrid cuando se había convertido en un fijo para Ancelotti en la posición de mediocentro defensivo.

Por parte de David Alaba, el central austriaco terminó el partido al mismo ritmo que sus compañeros y disputó los 90 minutos. Ahora, igual que su compañero, el conjunto blanco ha informado sobre su lesión y su regreso estará marcado por su evolución: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador David Alaba por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo derecho. Pendiente de evolución», citaba el segundo comunicado.

Con estas dos lesiones, se trata de dos bajas especialmente sensibles para Carlo Ancelotti ya que dos de sus jugadores titulares no estarán disponibles para enfrentarse al Valencia en la semifinal de esta Supercopa de Europa que se disputará en el King Fahd International Stadium de Riad. Con esta lesión del central austriaco, la nueva pareja estará formada por Rudiger y Militao, mientras que en el centro el campo podría ser Kroos quien ocupe la posición de ‘5’, donde tan bien lo ha hecho en más de una ocasión.