El Real Madrid necesita mejorar. La derrota ante el Valladolid ha vuelto a dejar claro que el conjunto blanco no atraviesa un buen momento, algo que ya se evidenció en el último mes antes del Mundial. El equipo madridista se marchó después de varios partidos de zozobra y en Villarreal se volvieron a ver vicios del pasado. A Carlo Ancelotti le urge solucionar el problema defensivo de un equipo que entre enero y febrero se jugará gran parte de la temporada. De ahí el toque de atención no sólo a la defensa, si no a todo el equipo.

La fragilidad defensiva es el gran lastre del Real Madrid que sólo en Liga ha encajado un total de 16 goles en lo que va de temporada. Para poner en dimensión estos números hay que destacar que el Barcelona sólo ha recibido seis y que en las 38 jornadas de la temporada pasada, el conjunto blanco vio su meta batida en 31 ocasiones. En lo que va de curso, sólo han dejado la puerta a cero tres veces y esto evidencia que atrás hay un problema.

Más que de hombres, el problema es de sistema y eso lo quiso dejar claro Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Villarreal. «La parte defensiva ha sido culpa del equipo, que no estaba colocado. Tenemos que poner el foco ahí», afirmó el entrenador italiano a la vez que también quiso dejar claro que el equipo había estado muy abierto cuando defendía en bloque bajo.

Problemas de lectura

El Real Madrid se ciñó a salir con el balón jugado ante la presión en bloque alto del Villarreal y eso no gustó a Carlo Ancelotti. Sus gestos durante el partido le delataban y ante los medios de comunicación mandó otro aviso. «Hemos cometido errores, hay que leer mejor la situación. Si te presionan bien tenemos la posibilidad de meter el balón largo, no tenemos que tener problemas de meter un balón largo. A veces es la lectura lo que falla, que no es tan buena», afirmó.

La voracidad del calendario obliga al Real Madrid a pasar página y al vestuario a captar de forma rápida el toque de atención de un Carlo Ancelotti que debe atajar el grave problema defensivo del conjunto blanco. El próximo miércoles en la Supercopa de España contra el Valencia, los merengues tendrán la opción de demostrar si la lección de La Cerámica ha quedado bien aprendida.