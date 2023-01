Ancelotti: «No hemos defendido bien»

El Real Madrid se dejó tres puntos más que valiosos ante el Villarreal. El conjunto madridista cayó por 2-1 en el estadio del conjunto amarillo y, al término, Carlo Ancelotti atendió a la prensa. El técnico hizo autocrítica, señaló que el equipo de Setién fue mejor y que por eso se llevaron el partido. Señaló que los suyos tuvieron varios fallos defensivos que provocaron que acabaran perdiendo y consideró que, con el reglamento en la mano, las dos acciones polémicas fueron penalti.

Manos

«El fútbol tiene un problema no sé si en este sentido. El partido ha sido igualado, competido, ellos han jugado mejor. Creo que la llave es que no hemos defendido bien y hemos dejado muchos balones entre líneas. Han jugado muy buen partido a un nivel alto y no hemos sido capaces, sobre todo a nivel defensivo. Hemos dejado demasiado control y cosas que normalmente hacemos muy bien. Hay que resolver el problema. El otro aspecto, pues el fútbol ha cambiado y hay una regla que es clara. Si tocas con la mano es penalti. Después, si resbalas o no, no importa. Hay que acostumbrarse. Los dos están pitados correctamente por la regla, aunque a los aficionados no les gusta».

Lo de las manos, ¿es fútbol?

«No me dejéis decir que no es fútbol, que el otro día se montó un lío increíble. Es una regla a la que hay que acostumbrarse».

¿Accidente o síntoma?

«No ha sido un gran partido, sobre todo en defensa. En campo contrario bien, pero en nuestro campo había que haberlo hecho mejor. El equipo estaba demasiado abierto. Nos metían balones entre líneas y creo que ha sido el problema».

Después del Mundial

«Veo al equipo fresco, han jugado jugadores que han tenido sólo 45 minutos. He intentado dar descanso a los que jugaron todo el partido. El aspecto físico no es buena y no hay la misma condición para todos, pero no por problemas físicos, porque en la última parte hemos empujado y luchado mucho.

Militao

«No quería meter a Lucas porque había jugado en Cáceres. He preferido meterle a él, que lo hizo muy bien con Brasil. Ha tenido una oportunidad en la primera parte y en defensa no ha sido un problema suyo».

Villarreal

«Han jugado mejor y cuando juegan mejor, merecen ganar».