Alaba apuesta por la renovación de Kroos: «Le queda mucha gasolina en el depósito»

David Alaba ha repasado la actualidad del Real Madrid en una entrevista donde asegura que se encuentra en el mejor momento de su carrera, pero también ha hablado sobre otros temas que preocupan a la afición como es la renovación de Toni Kroos. El centrocampista germano es uno de los pilares fundamentales de este equipo y termina contrato a finales de esta temporada. Aunque todavía no ha renovado, el central austríaco, compañero de Kroos también en el Bayern, cree que renovará.

Messi y Modric

«Si nos fijamos en los últimos años, podemos ver que la experiencia desempeña un papel muy importante en el fútbol. Hay diferentes etapas en una carrera. En la juventud tienes frescura y desparpajo. Después, llegan experiencia, calma, pensamiento estratégico».

Está en su mejor momento

«Tengo 30 años, me siento muy bien físicamente y he adquirido mucha experiencia. Llevo jugando a este nivel desde los 17 años. Ahora me doy cuenta. Conozco mucho mejor mi cuerpo. Puedo decir que nunca me he sentido mejor. Y el resultado final, creo, es muy positivo».

Objetivos en 2023

«Quiero celebrar éxitos: personales, con el Real Madrid y con la selección. Queremos ganar la liga, estar en lo más alto. Esa es mi ambición, no lo entiendo de otra manera. También queremos hacer un gran papel en las demás competiciones, aunque sabemos que la eliminatoria ante el Liverpool en la Champions será brutalmente difícil».

«Todos esperamos que así sea. Creo que aún le faltan muchos kilómetros por recorrer antes de poner fin a su carrera. Tiene un papel destacado en el equipo, tanto dentro como fuera del campo. Todavía le queda mucha gasolina en el depósito, sin duda. Espero que estampe su firma sobre un nuevo contrato».

Pelea por el título de Liga

«Somos un equipo que siempre cree en sí mismo. Se pudo ver en la última temporada de la Champions. El Real Madrid tiene un carácter muy especial, siempre creemos en nosotros mismos. Al final, queremos estar en lo más alto, para eso trabajamos duro cada día».

Lewandowski

«Lewy es un jugador de primera categoría mundial. Lo demostró nada más llegar a la liga española. Sé que se siente muy a gusto en España. A él y a su familia les encanta conocer esta nueva cultura, el idioma. Me alegro por todo lo bueno que le pase, pero al final quiero estar por delante de él en la tabla».

Liverpool

«Serán unos octavos de final fantásticos. Los partidos contra el Liverpool son siempre auténticas peleas, son uno de los mejores equipos del mundo. Va a ser una tarea difícil, pero queremos pasar a la siguiente ronda».

