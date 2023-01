Las notas del Real Madrid contra el Barcelona: Rüdiger, señalado en la debacle

Sólo Courtois estuvo a la altura en un partido pésimo del Real Madrid ante el Barcelona. Los blancos perdieron 1-3, pero pudo ser mucho peor. Ancelotti no se enteró de nada y jugadores como Rüdiger o Carvajal firmaron una pésima actuación.

Courtois – NOTABLE

En la primera intervención se puso el traje del mejor portero del mundo para meter una mano que evitó que un disparo de Lewandowski acabase dentro. El resto de sus intervenciones durante la primera mitad fueron positivas y poco pudo hacer para evitar el gol de Gavi. Salvó el tercero nada más arrancar la segunda parte. Y otro más minutos después.

Carvajal – SUSPENSO

Lento en varias acciones. No estaba al cien por cien y se le notaba. Debería explicar a dónde iba en la jugada que genera el segundo gol de Lewandowski. Balde le volvió a dejar retratado al comienzo de la segunda mitad. Tras una actuación horrible, dejó su sitio a Nacho.

Militao -APROBADO

Teniendo en cuenta que su socio Rüdiger estaba lejos de estar a la altura, tuvo que multiplicarse. Bien el brasileño, que paró lo que pudo a Lewandowski.

Rüdiger – SUSPENSO

Comenzó el partido impreciso a la hora de sacar la pelota, pero lo peor estaba por llegar. En el gol de Gavi falló dos veces. Primero, en la entrega a Camavinga y, después, al cerrar. Tampoco estuvo bien en el gol de Lewandowski, dejando demasiado libre al polaco. Antes de acabar perdió otro balón en el centro del campo que puso la guinda a su esperpéntica actuación.

Mendy – APROBADO

Bien el francés en el lateral izquierdo. Puso un centro perfecto a Benzema que generó la primera gran ocasión del Real Madrid. Vio amarilla pasada la media hora de encuentro por una falta a Dembélé.

Kroos – SUSPENSO

El hombre encargado de sacar la pelota desde atrás. Le costó aparecer. Fue sustituido por Asensio.

Camavinga – APROBADO

Fue la gran sorpresa de la alineación. Comenzó muy bien el encuentro. Perdió la pelota que provoca el gol de Gavi, pero poca culpa tuvo, ya que el pase de Rüdiger era una temeridad. No fue ni mucho menos el peor, pero Ancelotti siempre le sacrifica. El italiano apostó por la solución sencilla.

Modric – SUSPENSO

El Real Madrid no le encontraba y esto era un problema. No está bien Luka, que físicamente dio señales alarmantes. Fue sustituido por Ceballos en el minuto 65.

Valverde – SUSPENSO

Formó en el costado derecho del campo. Otro que no se encontró. Con la entrada de Rodrygo pasó a la posición de interior puro. Sin Kroos pasó a ocupar la posición de pivote, donde fue amonestado.

Vinicius – APROBADO

Bien en su pelea con Araujo. Sufrió una entrada muy dura del uruguayo que quedó en nada, ya que el balón había salido. Lo intentó con poco éxito, pero lo intentó. Otros compañeros no pueden decir lo mismo.

Benzema – SUSPENSO

La primera que tuvo se marchó por muy poco. Luego, poco más del francés en un partido muy pobre. Marcó, aunque no valió para nada.

Rodrygo – APROBADO

Entró en el descanso por Camavinga. Ocupó el costado derecho del ataque. Poco del brasileño, que por lo menos obligó a Ter Stegen a hacer una buena parada.

Ceballos – SUSPENSO

Con el Real Madrid perdiendo 0-2 y perdido, entró por Modric. El pase al centro que dio en el gol de Pedri fue una temeridad. Bien en la jugada del gol de Benzema, pero ya era tarde.

Asensio – SUSPENSO

Entró por Kroos en el minuto 71. Jugó en el centro del campo y no lo hizo bien.

Nacho – APROBADO

Saltó al campo Carvajal. Mejoró el rendimiento de su compañero, que tampoco era difícil.

Ancelotti – SUSPENSO

Reforzó el centro del campo con la entrada de Camavinga, pero el equipo no funcionó. Tras el descalabro en la primera mitad quitó al francés, como siempre. Obviamente, ese no era el problema. El equipo naufragó y él no fue capaz de solucionar nada.