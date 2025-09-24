La liberación de Mastantuono y su unión con Di Stéfano

Franco Mastantuono se liberó haciendo por fin su primer gol con el Real Madrid en el Ciudad de Valencia. Lo necesitaba el argentino, que lo ha buscado en cada encuentro que ha disputado con los blancos. Desde su debut contra Osasuna en la primera jornada de Liga, el futbolista de Azul siempre ha tenido entre ceja y ceja marcar su primera diana con la camiseta del 15 veces campeón de Europa. Tanto es así que se había llegado a obsesionar, y es que estaba teniendo muchas oportunidades que estaba desaprovechando. Hasta que llegó la diana contra los granotas.

Vinicius montó la contra, abrió para Mastantuono y Franco, tras pisar el área, sacó un zurdazo imparable que terminó dentro de la portería del Levante. Antes podría haber hecho dos dianas más, pero una vez se estrelló con la madera y en la otra oportunidad su disparo se marchó rozando el palo. Pero a la tercera fue la vencida y el argentino se quitó una pesada mochila que le estaba acompañando en sus primeros meses como jugador del Real Madrid.

Mastantuono ha caído de pie en el Real Madrid. Xabi Alonso no oculta lo mucho que le gusta el argentino, al que le ha hecho un hueco en el once. Un espacio que, salvo sorpresa, tendrá en el derbi contra el Atlético de Madrid que se celebrará el próximo sábado en el Metropolitano. Bellingham ya está de vuelta, pero parece complicado que empiece de inicio el choque, por lo que el donostiarra seguirá apostando por el jugador de 18 años.

Luego, Xabi Alonso deberá decidir qué hace con el equipo titular. Lo que es una evidencia es que Bellingham será titular en cuanto esté al cien por cien, por lo que la duda será ver a quién saca del once el donostiarra. La idea, en un primer momento, es que el argentino deje sitio a Güler en la banda derecha, ya que el inglés pasará a jugar en el centro, pero que nadie piense que Mastantuono pasará a tener un papel secundario, ya que seguirá siendo muy importante.

Un guiño del destino

El 23 de septiembre de 2025 pasará a la historia del Real Madrid por ser el día en el que Mastantuono marcó su primer gol de blanco, pero esta fecha ya era importante en el club blanco. Y es que Alfredo Di Stéfano hizo su debut con el conjunto blanco en ese mismo día, pero del año 1953. Fue en un amistoso ante el Nancy francés en el Santiago Bernabéu. El debut de don Alfredo llegaba rodeado de una gran expectación, pues La Saeta no defraudó anotando, de cabeza, su primer gol como madridista. El mismo día que otro jugador criado en el semillero de River lo hacía en el Ciudad de Valencia, pero con 72 años de diferencia.