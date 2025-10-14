Kroos confiesa quién fue el jugador que le llevó a hacerse del Real Madrid

Toni Kroos ha realizado una confesión explicando de dónde le viene su pasión por el Real Madrid. El que fuera jugador del conjunto blanco, que ascendió a leyenda tras formar parte del mejor centro del campo de la historia de la entidad blanca, con quien ganó cinco de las seis Champions League que logró en su carrera, no ha dudado en remontarse a más de una década antes de su fichaje para explicar el motivo del sentimiento que tiene hacia el conjunto madridista.

Kroos llegó al club en 2015, un año después de proclamarse campeón del mundo con Alemania y después de una dura temporada del Real Madrid, que pasó de ganar Champions y Copa en 2014 con Ancelotti a un año en blanco. El alemán llegó para darle una nueva cara al juego del equipo, con Benítez a los mandos, aunque el técnico fue sustituido en enero por Zinedine Zidane. El resto es historia.

Y, precisamente, fue el que sería su entrenador el que muchos años antes le hizo convertirse en aficionado del Real Madrid. Así lo ha señalado en sus redes sociales. El ex jugador, que colgó las botas al término de la Eurocopa 2024, cuando acababa de ganar la Champions League con el conjunto blanco, ha revelado que su futbolista favorito fue Zidane.

Años antes de que se convirtiera en su entrenador, Zidane llegaba al Real Madrid procedente de la Juventus. El conjunto madridista pagaba una cifra cercana a 75 millones de euros por su llegada en 2001. Para entones, su magia ya había enamorado al mundo del fútbol, que le premió con el Balón de Oro en 1998, además de darle el FIFA Wolrd Player en el 2000 y, ya como madridista, en 2003.

Durante esa época en la que su fútbol cautivó al madridismo, Zidane también impresionó a Kroos. Así lo ha señalado el alemán, contestando en redes sociales a una pregunta del conjunto blanco. «¿Qué jugador te hizo enamorarte del Real Madrid?», preguntaba el club en sus redes. Algo a lo que no ha dudado en contestar el que fuera pieza clave en el centro del campo del Bernabéu entre 2015 y 2024. Con un escueto «ZZ», las iniciales de Zizou, Kroos ha dado respuesta a la cuestión planteada por el club.