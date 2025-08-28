Kroos elogia a Xabi pero también le avisa: «Su historial ayuda, pero no lo protege si no gana títulos»

Desde su retirada del fútbol el pasado verano, Toni Kroos se ha convertido en una de las voces más autorizadas alrededor de la actualidad del Real Madrid. Cuando el alemán habla, el madridismo suele escuchar con atención lo que tiene que decir. Uno de los temas que más ha tratado estos últimos meses es la llegada de Xabi Alonso al banquillo del equipo.

Kroos tan solo coincidió con el actual entrenador merengue en dos partidos, correspondientes a la Supercopa de España del verano de 2014. El tolosarra tomó el camino inverso al que acabó siendo su sustituto en el Real Madrid, saliendo traspasado al Bayern de Múnich en los últimos días del mercado. El que fuera ‘8’ blanco durante una década compartió el terreno de juego en muchas ocasiones con Xabi Alonso, pero ambos se quedaron con ganas de hacerlo como compañeros en lugar de rivales.

Cuestionado por los inicios de Alonso en el banquillo del Real Madrid, Toni Kroos ya habló el pasado mes de julio sobre el nuevo técnico. «Seguro que sabrá corregir lo que haya que ajustar. Hay cosas que deben cambiar, pero las cosas tienen que salir bien con tanta calidad», aseguró el ex jugador alemán antes de la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG. Ha pasado más de un mes desde la primera opinión de Kroos sobre Alonso, a la que ahora ha podido sumar una muestra mayor de partidos. El germano cree que el club confía en su nuevo entrenador, a la vez que le lanza una advertencia: «Su historial como jugador ayuda, pero no lo protege si no gana títulos tres años seguidos».

Toni Kroos ha repasado la actualidad del Real Madrid en el último episodio del podcast Einfach mal Luppen junto a su hermano Felix. El cinco veces campeón de la Champions League se ha mostrado optimista respecto al inicio de temporada de su ex equipo. Entre los refuerzos veraniegos del equipo merengue, Toni destaca a Dean Huijsen, al que considera «un central muy completo, fuerte en el juego aéreo, rápido y con buena salida de balón». Después de una mala campaña 2024/25, en la que el Real Madrid no ganó grandes títulos, Kroos confía en los de Xabi Alonso para este año: «Creo que la temporada será mejor»

Toni Kroos, cauto con el nuevo Real Madrid

El ex jugador alemán no quiso centrarse en la pasada campaña, pero destacó el problema del último baile de Carlo Ancelotti. «No se venció a ningún equipo fuerte, algo muy inusual», añadió. Toni Kroos ya pone su mirada sobre la temporada que acaba de arrancar. El Real Madrid ha vencido en sus dos partidos de Liga hasta el momento, pero el germano se muestra cauto: «Espero que juegue un fútbol mejor, aunque es pronto para juzgar. La semana pasada fue un buen partido, pero es demasiado pronto aún.»

Pese al buen inicio de los blancos bajo el mando de Xabi Alonso, Toni Kroos advierte de las dificultades que entraña levantar un gran título. «No será fácil, el Barcelona sigue fuerte y la Champions es muy dura», comentó el alemán. También remarcó otros candidatos del resto de ligas como Liverpool, Bayern, Manchester City, Arsenal o el campeón PSG.