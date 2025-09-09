La hora del plan B en el Real Madrid

«Está preparado y tanto él como Asencio y Alaba no han tenido participación, pero son decisiones difíciles. Es muy profesional entrenando y me da la certidumbre de saber que cuando le necesitemos estará ahí», aseguraba Xabi Alonso tras la victoria del Real Madrid contra el Mallorca en el Santiago Bernabéu al ser preguntado por Fran García. El lateral izquierdo, que lo jugó todo en el Mundial de Clubes, todavía no ha disputado ni un solo minuto en Liga, al igual que el canario y el austriaco. Una situación que variará más pronto que tarde, pero que al donostiarra le preocupa, ya que sabe que los tres son grandes profesionales y merecen jugar más.

En el lateral izquierdo, Álvaro Carreras se ha hecho con el sitio de manera inmediata. El gallego lo ha jugado absolutamente todo, pero más pronto que tarde deberá descansar. Ahora la Champions aparece en escena y los minutos se acumulan, lo que permitirá a Xabi Alonso dar la oportunidad a Fran García, que tan buen rendimiento dio en el Mundial de Clubes, quitando el duelo contra el PSG de semifinales, donde casi nadie estuvo a la altura del partido.

Fran García siempre ha demostrado que es un profesional excelente. No se queja y trabaja al cien por cien siempre, independientemente de si juega o no. Esto lo valora muy positivamente un Xabi Alonso que sabe perfectamente que el de Bolaños de Calatrava estará preparado para rendir cuando lo estime oportuno.

En una situación más complicada está Raúl Asencio. El canario fue un pilar fundamental la temporada pasada con Ancelotti cuando el primer equipo madridista se quedó solamente con Rüdiger como central de la primera plantilla. Este curso ha pasado al ostracismo, especialmente tras un Mundial de Clubes en el que no estuvo a la altura. No obstante, sigue trabajando y antes o después tendrá su momento.

La nueva vida de Alaba

Por último, está el caso de David Alaba, que es diferente al del resto. Xabi Alonso conoce a la perfección al austriaco y valora muy positivamente su calidad, aunque su físico, muy mermado tras la última lesión de rodilla que sufrió, le hace dudar.

Xabi sabe que Alaba puede ser importante, pero necesita estar protegido. En estos momentos, su presencia en el terreno de juego pasa más por el centro del campo, donde ya lo probó en el partido contra el Leganés que se disputó en Valdebebas durante la pretemporada. Puede ser un gran recambio de Tchouaméni.