Gonzalo presume de ADN Real Madrid tras su gol en el 92 con España: «La heroica la aprendí allí»

Gonzalo García fue el gran héroe de la España sub-21 de David Gordo en Castellón el pasado martes con su gol en el 92 para vencer a Finlandia y en la zona mixta de Castalia presumió del ADN Real Madrid que le ha acompañado en La Fábrica desde que era muy pequeño. Ahora comienza a ser un hombre y demuestra cada vez que tiene la oportunidad que los goles se le caen de sus botas.

«A un delantero siempre se le piden goles, tanto con España como en mi club, el Real Madrid», comenzó declarando un Gonzalo García feliz tras ser el gran protagonista de la victoria de la selección española sub-21 contra Finlandia.

«Llevo muchos años en el Real Madrid… algo habré aprendido de la heroica», señaló Gonzalo García presumiendo de la heroica del club blanco que puso sobre el césped para ayudar a España a ganar a la selección finlandesa sub-21 con una remontada mágica en los últimos minutos de partido.

«Las oportunidades en el Real Madrid me las tengo que ganar allí, yo vengo a jugar con la Sub-21 y cuando me pongo esta camiseta solo pienso en los objetivos de la Selección, que son el Europeo de 2027. David me pide cosas diferentes a las que me piden en el Real Madrid, aunque yo intento siempre ayudar al equipo y a lo que me pide el míster», añadió Gonzalo García ante los medios de comunicación.

«Ojalá pueda marcar muchos más goles en la Selección y también en el Real Madrid, porque yo lo que tengo que hacer es aprovechar todas las oportunidades. Los goles han llegado al final… pero habíamos generado lo suficiente para darle la vuelta al marcador. Seguiré trabajando para crecer», completó el goleador de la selección española sub-21.

El delantero madridista fue determinante para que la selección española sub-21 ganase el pasado martes a Finlandia en Castellón en un partido correspondiente a la clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. España perdía 0-1 cuando Mayenda hizo el empate en el 90 a pase de Gonzalo y el propio delantero del Real Madrid fue el encargado de convertir el definitivo 2-1 en el 93.