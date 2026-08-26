Florentino cumple con una de las grandes reivindicaciones de los socios: el himno del Real Madrid volvió a sonar en el Bernabéu

Volvió a sonar el himno del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Una reivindicación de los socios después de que en los últimos años se hubiera sustituido por el himno de la Décima. «De las glorias deportivas que campean por España…», comenzó a sonar en el estadio tras el triunfo ante la Real Sociedad. El himno histórico de la entidad volvía a casa. Una música que había acompañado al club durante buena parte de su vida, hasta que fue sustituido hace años, pero que el socio no se ha cansado de reclamar. Esta temporada, la directiva ha escuchado la petición y ha devuelto los acordes del «¡Hala Madrid!» al Bernabéu tras los partidos.

El conjunto blanco se estrenó con una goleada por 4-1 con hat-trick de Kylian Mbappé, que ya manda en el Real Madrid de Mourinho. La fiesta en el Bernabéu incluyó también un gol y una asistencia de Vinicius y otro doblete de envíos de Bellingham. Al término del partido, los socios se encontraron con otra sorpresa de su agrado: el histórico himno del Real Madrid sonando en megafonía. No han podido comenzar las cosas mejor por un Bernabéu que ve a los suyos líderes tras las dos primeras jornadas.