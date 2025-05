La extraña remontada del Moscardó de Javi Poves en el 97′ condena al Real Madrid C al ‘playout’ de descenso

El Real Madrid C se jugaba la permanencia en la última jornada de liga en Segunda Federación, pero no dependía de sí mismo. Debían hacer los deberes en Valdebebas contra el Illescas y que el Colonia Moscardó, del barrio madrileño de Usera, no hiciera lo propio en casa del campeón de grupo y ya ascendido Deportivo Guadalajara. Hizo los deberes el segundo filial madridista, pero acaban condenados al playout para mantener la categoría, por una extraña y más que polémica remontada del equipo de Javi Poves.

El Moscardó perdía 2-0 en el minuto 77 y, entonces, comenzó una machada que ha levantado todo tipo de especulaciones por un error del portero del Guadalajara en el 97′ y que permitió al equipo madrileño darle la vuelta al marcador y certificar su permanencia en la categoría. Los castellanomanchegos acabaron con nueve y fue cuando estaban en inferioridad cuando se desató el equipo propiedad de Poves.

Cuando ganaba con una notoria diferencia el Guadalajara, se quedaban con uno menos por una roja a Ablanque. Marcaba el primero el Moscardó desde el punto de penalti para recortar distancias, mientras que el Real Madrid C ganaba al Illescas también por 2-1. Se quedaron con nueve los guadalajareños y llegaba el tanto del empate del Moscardó en el 86′. Necesitaban otro gol para salir de la zona de playout que ocupaban en ese momento y llegó en la última jugada del partido.

La acción ha levantado todo tipo de sospechas por todo lo sucedido en el partido. Las dos expulsiones y los dos goles en superioridad numérica permitieron al Moscardó empatar el duelo en los últimos minutos y, ya en el 97′, cuando necesitaban un gol para certificar su permanencia, lograron la victoria a balón parado.



El portero metía la mano abajo a un cabezazo tras el lanzamiento de una falta, pero dejaba un balón aparentemente sencillo, muerto en boca de gol. No trató de atajarlo en dos tiempos, dejando tiempo al delantero del Moscardó para que marcara a placer el 2-3 definitivo. Un gol que permitía certificar la permanencia de los de Usera en Segunda Federación y que condenaba al Real Madrid C a pelear por la permanencia en las eliminatorias finales.

De esta forma, el conjunto blanco, que hizo sus deberes, tendrá que jugarse el descenso, al acabar 13º de 18 equipos (descienden los cinco últimos de cada grupo y los dos decimoterceros que no superen el playout) contra Escobedo, Barbastro o Villanovense. Todo al no poder superar en la última jornada a un Moscardó que dependía de sí mismo para quedarse una temporada más en Segunda Federación y que lo logró con una remontada de lo más extraña.

Ataques de Javi Poves al Real Madrid

Javi Poves se había encargado de calentar las últimas jornadas, en las que se jugaba la permanencia contra el Real Madrid C. En múltiples ocasiones, el extravagante ex futbolista había hablado del poder de la entidad madridista en comparación con el que tiene su modesto equipo, un histórico del fútbol madrileño.

De hecho, ante la llamada de varios jugadores del Juvenil A del conjunto blanco para disputar esta última jornada con el C, el club había atacado al Real Madrid en sus redes sociales. Finalmente, esa convocatoria no ha podido evitar que el filial madridista tenga que disputar el playout, mientras que el equipo del terraplanista Poves sí que seguirá un año más en la cuarta categoría de nuestro fútbol, tras esta remontada.