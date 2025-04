El Real Madrid C se le juega: dos finales para evitar el descenso

El Real Madrid C está en una situación más que delicada. Un año después de firmar su ascenso a Segunda Federación, el segundo filial blanco ya podría despedirse de la cuarta División. A falta de dos jornadas por finalizarse la Liga, Joselu Sánchez y sus pupilos son 13° del Grupo 5 de la Segunda RFEF, es decir, en puestos de playoffs para regresar a la Tercera Federación. No obstante, los madridistas todavía tienen dos finales para evitarlo.

La primera, ante un rival directo. Este domingo 27 de abril a las 12:00, el Real Madrid C se medirá al Conquense, 10° clasificado del Grupo 5. Con 38 puntos, el segundo filial está a cinco unidades del equipo de Cuenca. Por ende, el triunfo es más que fundamental para aspirar a la salvación. Además, la última final del C será contra el Illescas, entidad que ya ha sentenciado matemáticamente su descenso a Tercera Federación.

A pesar de haber perdido contra el Rayo Majadahonda la semana pasada, el Real Madrid C llega a La Fuensanta con más confianza que su rival. Pues, el Conquense no ha ganado en todo el mes de abril. En total, los balompédicos suman dos derrotas y un empate en este primer mes completo de primavera.

El Real Madrid C lo tenía encarrilado… y titubeó

El Real Madrid C titubeó en el peor momento del curso. Después de sumar tres victorias consecutivas (Unión Adarve, Tenerife B y Unión Sur Yaiza), el segundo filial titubeó en casa contra el Rayo Majadahonda (0-1) con una expulsión de Álex Pérez. Quizás fue el momento más desafortunado del curso. Antes del pitido inicial, el tercer equipo del Real Madrid estaba fuera de las plazas rojas, por delante del Colonia Moscardó de Javi Poves.

No obstante, ese mismo Mosca derrotó al Atlético Paso y se colocó por delante del Real Madrid C. A ellos les quedan Melilla (11°, con 42 puntos) y el Guadalajara (campeón del Grupo 5). Ambos equipos suman 38 unidades, pero Javi Poves y sus pupilos solo supieron ganar ante los madridistas este curso. Por ende, los soldados de Joselu Sánchez no dependen de ellos para evitar el playoff de descenso, o incluso, el adiós definitivo.

Porque sí, a falta de dos jornadas por acabarse el campeonato, el Real Madrid C todavía puede descender automáticamente a Tercera Federación. En el 14° puesto está el Móstoles, con 34 puntos. En caso de derrota del C y de una victoria del cuadro mostoleño, el segundo filial madridista se la jugaría en la última jornada ante el Illescas. No obstante, toda la plantilla está motivada y todos confían en que se salvarán.

Además, el Real Madrid C espera contar con sus tres talismanes: Carlos Rodríguez, Ángel Carvajal y Bruno Iglesias. Los tres canteranos están echándose el equipo a sus espaldas y son los artífices de los últimos cinco goles que ha marcado el cuadro merengue. Será difícil, pero no imposible. Después de una temporada complicada, marcada por la destitución de Álvaro Gómez-Rey y las constantes idas y venidas de los futbolistas (algunos suben con el Castilla y los Juveniles vuelven con sus equipos), todo se jugará en estas dos próximas jornadas.