El tridente que hace soñar con la permanencia del Real Madrid C

El Real Madrid C empieza a creer en que la permanencia en Segunda Federación es posible. El segundo filial madridista suma tres victorias en los últimos tres encuentros y sueña con la salvación. Con 38 puntos, los merengues son 12° de su grupo y están a tres unidades del Colonia Moscardó de Javi Poves, equipo en puesto de playoff para el descenso. Tres jugadores son los principales artífices de esta buena racha: Carlos Rodríguez, Bruno Iglesias y Ángel Carvajal. Además de una gran solidez defensiva, los tres futbolistas blancos han participado en los últimos cinco goles del tercer equipo de Chamartín, en un momento más que crucial para la permanencia en la cuarta categoría del fútbol español.

Los tres canteranos se están echando al equipo a sus espaldas. Ante la Unión Sur Yaiza, Ángel Carvajal y Carlos Rodríguez mandaron al equipo lanzaroteño a Tercera Federación. Abrió la lata Carva (así le llaman) al cuarto de hora y, pasado el ecuador de la primera parte, Carlis volvió a golpear con un cabezazo en un córner lanzado por Bruno Iglesias. La portería a cero y la solidez defensiva dan también un plus de confianza a Joselu Sánchez, quien todavía tiene que sentenciar la salvación a tres partidos de finalizar la temporada 2024-25. Aún quedan Rayo Majadahonda en Valdebebas (7°), Conquense fuera (10°) y el Illescas en casa (16° y matemáticamente descendido a Tercera RFEF).

Los tres talismanes del Real Madrid C

Ángel Carvajal, Carlos Rodríguez y Bruno Iglesias ponen al Real Madrid C en buena postura para sentenciar la salvación. En los últimos tres encuentros, el trío calavera participó en todos los goles. El primero, Carva, es el ariete del segundo filial. Después de tener un principio de año bastante delicado, el madrileño de 21 años (2004) empieza a volar. El 9 blanco golpeó en tres ocasiones en las dos últimas jornadas. Un doblete ante el filial del Tenerife con una carrera de 40 metros incluida y otra diana ante la Unión Sur Yaiza. Antes de eso, el atacante sólo se había encontrado una vez con el gol. Parece ser que el olfato goleador ha vuelto.

🎥 RESUMEN 🎥

🆚 Real Madrid C 2-1 Tenerife B pic.twitter.com/phSMWghUxn — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 6, 2025

Por su parte, Carlos Rodríguez también está siendo más que clave. El pivote de 20 años (2004) está cogiendo mucho peso en el sistema de Joselu Sánchez y su letalidad de cabeza se ha vuelto como una de las mayores armas que tiene el C en este último tramo del curso. Ante la Unión Adarve, el valenciano golpeó después de que Alejandro Moya le mande un exquisito centro. En Lanzarote, ésta vez en un córner, el «cocinitas» volvió a conectar con la cabeza, firmando así su tercer gol del curso, el segundo en los últimos tres choques.

La redención de Bruno Iglesias

Por último, Bruno Iglesias, uno de los mayores diamantes brutos de La Fábrica. Sus amigos le llaman «Messi», y eso que no es zurdo, por el talento nato que tiene. Desbordante de talento, el 10 del Real Madrid C está siendo más que clave en el último sprint final. Sin embargo, el 11 de enero, todo se podría haber esfumado. 819 días después de su última aparición con el Castilla, el salmantino volvía a tener una bala con Raúl González Blanco. El curso pasado, Bruno se había cedido al Celta Fortuna, filial del Celta de Vigo. No obstante, no tuvo las oportunidades esperadas. Entonces, aquel 11 de enero de 2025, marcaba un paso crucial en su carrera, pero no todo salió como lo previsto.

Ante el Alcoyano, el joven de 21 años (2003) entró al verde en el minuto 83 y, en su primera carrera, el mediocampista ofensivo se resbaló y descolocó el hombro. Si bien tardó en levantarse, el de Salamanca quiso seguir pero fue sustituido siete minutos después. Los ligamentos fueron tocados y el club se replanteó una operación. Respuesta de Bruno: “No”. Pasar por quirófano suponía un «casi adiós» a la temporada y el salmantino acaba contrato este verano. 43 días después, el 10 estaba de vuelta con el Real Madrid C, y desde entonces, no volvió a irse.

Bruno Iglesias vuelve a disputar un partido con el Real Madrid Castilla. Su última vez con la elástica del filial blanco remonta al 15 de octubre de 2022, ante el Mérida. @lejournaldureal pic.twitter.com/Qun3DtQkNo — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) January 11, 2025

En los últimos dos partidos, Iglesias está demostrando porqué es «Messi». Regates excepcionales, pero sobre todo, una visión de juego de auténtico jugón. Ante el Tenerife B, asistencia de Trivela y contra la Unión Sur Yaiza, otro pase de gol en un córner. La redención del crack viene como anillo al dedo a Joselu Sánchez, quien tiene tres finales por delante para salvar la categoría.