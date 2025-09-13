Marcos López analiza el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad en OKDIARIO, en su sección de OKSCOUTING. Los blancos sumaron una nueva victoria en Anoeta, liderados por un descomunal Kylian Mbappé con gol y asistencia. El conjunto de Xabi Alonso hizo un ejercicio de resistencia tras la expulsión de Huijsen y después del gol de los locales, que encerraron por momentos al líder de la Liga en su área.
Excelencia y resistencia, Mbappe descomunal
Operación salida: el plan del Real Madrid
Rueda de prensa de despedida de Carlo Ancelotti del Real Madrid, streaming en directo
Una jaula para defender a Haaland
La afición del Valencia canta junto a la del Barça "madridista el que no bote" con 7-1 en contra
Más de un paso atrás
El test más íntimo de Courtois junto a su mujer
Bellingham protagoniza un anuncio histórico de Adidas de cara a la Eurocopa
Susto en Wembley: evacúan el centro de acreditaciones tras saltar la alarma de incendios
Wembley, la última conquista pendiente del Real Madrid
El RAC1 del año: "Esto es un escándalo, kafkiano"
Frenar a Musiala, atacar a Kimmich
RAC1 se hundió con todo el barcelonismo: la narración más dura para la emisora de referencia culé
Figo calienta el Clásico mofándose del barcelonismo en un anuncio de Uber Eats
Leny Yoro, central bajo control
No ser del Madrid anticipa la derrota
Eterno Luka Modric
La virtud y el error de Ancelotti
El momento de Ancelotti
Bellingham se convierte en icono de Adidas
Vinicius, un plan ganador e imparable
Endrick completa el tridente brasileño
El espectacular videomarcador 360º del Santiago Bernabéu ya tiene fecha de encendido
Kylian Mbappé lideró al Real Madrid ante la Real Sociedad con gol y asistencia
El Real Madrid sobrevive a Gil Manzano
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios