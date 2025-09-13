Excelencia y resistencia, Mbappe descomunal

Marcos López analiza el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad en OKDIARIO, en su sección de OKSCOUTING. Los blancos sumaron una nueva victoria en Anoeta, liderados por un descomunal Kylian Mbappé con gol y asistencia. El conjunto de Xabi Alonso hizo un ejercicio de resistencia tras la expulsión de Huijsen y después del gol de los locales, que encerraron por momentos al líder de la Liga en su área.