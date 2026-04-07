Un ex jugador del Bayern calienta la eliminatoria: «El Real Madrid es el club más antipático de Europa»

Markus Babbel, exjugador del Bayern de Múnich, ha calentado la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid al decir que el club español es «el más antipático de toda Europa». El ex futbolista, que ganó la Eurocopa del año 1996 con Alemania, ha cargado contra el Real Madrid en las horas previas al encuentro de ida de la ronda de cuartos que se disputa en el Santiago Bernabéu.

«Su comportamiento en los últimos años es, en mi opinión, sumamente antideportivo. Ya no tiene nada que ver con el juego limpio, y siempre tengo la sensación de que se creen superiores a los demás, que se ven a sí mismos como alguien mejor. Eso me irrita muchísimo, me genera una total antipatía hacia ellos», ha dicho Markus Babbel en un ejemplo de rabia contenida contra el Real Madrid.

Además de decir que «sería estupendo que el Bayern pasara de ronda», palabras evidentes para quien es ex futbolista del club bávaro, Babbel también ha rajado contra Vinicius al decir que el Real Madrid «también tiene algunos jugadores en sus filas que no son de mi agrado». Según él, «cuando veo cómo juega al fútbol, ​​el talento que tiene, y luego cuando lo veo caerse y rodar 14 veces con cada movimiento, simplemente no me gusta».

En declaraciones a Sky90, el que también fuera jugador del Liverpool durante cuatro años (en el Bayern estuvo seis años, de 1994 a 2000) ha dicho que ha perdido el «respeto» por el Real Madrid. Unas declaraciones incendiarias que no hacen otra cosa que calentar la eliminatoria de cuartos de Champions que empieza este martes.

Real Madrid y Bayern de Múnich se miden en el Bernabéu en el encuentro de ida y lo harán otra vez el próximo miércoles, 15 de abril, en el Allianz Arena. En juego está pasar a semifinales de la Champions League.