Endrick listo para dar el salto

La victoria con remontada épica incluida en Roma (3-4) de la segunda jornada de la Champions League deja una idea en el aire. El Real Madrid, que ha renovado su plantilla este verano, tiene un ‘arma’ apenas utilizada hasta el momento que puede dar ese plus tan necesario cuando las cosas no salen según lo previsto: Endrick.

El joven delantero brasileño nacido en 2006 ha desvelado al mundo otra faceta, que también curtió en su etapa en el Olympique de Lyon, y que puede servir de motivo para que Mourinho cuente más con él. Además de esa facilidad para el gol y la potencia de sus disparos, el carioca ha demostrado capacidad de desborde y buena toma de decisiones.

En apenas 35 minutos que estuvo en el campo desde que sustituyó a Vinicius (59′), Endrick fue un quebradero de cabeza para la defensa romana. Su exuberante tren inferior, sumado a las ganas que tenía de mostrar lo que podía aportar a la rotación blanca, definió la remontada.

Porque no solo fue suyo el 3-3 que ya hacía creer. Propuso algo diferente en una banda derecha que aún no ha encontrado dueño. Capaz de alternar posiciones y llegar al área, el factor Endrick es más una solución que un motivo de dudas. Y tras solo 10 minutos disputados previamente, al fin lo explotó. Y tan solo saltó al césped en dos de los 10 encuentros que ha jugado el Real Madrid hasta ahora.

Atacando el área constantemente, tomando decisiones rápidas e inteligentes, imponiendo su físico y con ese olfato goleador que no se trabaja, en la capital italiana sacó un arsenal repleto para dar la vuelta al marcador y salvar los tres puntos a domicilio.

Endrick es una solución en este Madrid

Ya son varias las ocasiones en las que Mourinho ha dejado claro que Endrick no saldrá cedido del Real Madrid. Ha incidido en que puede ser importante en la plantilla en un calendario tan apretado, y parece que ha llegado ese momento.

Las estrellas blancas no dejan de brillar, con un Mbappé a la cabeza que lidera el ataque blanco. Pero Endrick, sumado a Espí y en cierta parte a Yan Diomandé, forma un grupo con pocos focos, pero siempre necesario para ganar. Y más con un jugador que acaba de cumplir 20 años y tiene uno de los mejores futuros del panorama mundial.

En el mar de dudas constante que es el conjunto merengue en las últimas semanas, cualquier brote verde es positivo. Tener un talento de la talla del brasileño en la segunda unidad es una virtud que el resto de equipos europeos no tiene y, ya a mediados de octubre, toca ‘desempolvar’ ese objeto de gran valor que tenías para ocasiones especiales.

Lo visto ante la Roma fue una muestra. Un aviso de que existe algo más allá de lo establecido, de que siempre vas a encontrar una solución si sabes dónde mirar. Endrick ya fue importante antes de marcharse cedido a Francia, pero siempre ha golpeado la puerta sin llegar a tirarla.

Con los cuatro partidos de sanción a Vinicius en la liga, quizá tenga una oportunidad de asentarse definitivamente en un equipo digno de su nivel. La madurez pasa por jugar, por vivir momentos en el campo. Equivocarse, aprender, conocer tus virtudes… pero Endrick ya dejó eso atrás. Está listo para ser llamado.