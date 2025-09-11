Una de las dos víctimas retira su acusación contra Raúl Asencio: «No quiero que sea castigado»

El pasado mes de agosto, la Fiscalía pidió dos años y medio de cárcel para Raúl Asencio por dos delitos contra la intimidad por compartir un vídeo de contenido sexual de dos mujeres, de 16 y 18 años, junto a tres ex compañeros del canario en la cantera del Real Madrid. El jugador del equipo blanco no participó en el vídeo, pero presuntamente recibió el contenido y lo mostró a una tercera persona. La segunda de las víctimas, mayor de edad, ha retirado la acusación contra Asencio y ha expresado su perdón hacia el jugador.

La mujer de 18 años entiende que los hechos cometidos por el jugador fueron fruto de error puntual sin mala intención. «Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente», ha argumentado la víctima en un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), encargado del caso.

Esta información la ha adelantado Ángel García Muñiz en El Partidazo de COPE, donde también ha indicado que, de acuerdo con el artículo 201.3 del Código Penal, el perdón de la víctima extingue la acción penal en un delito de revelación de secretos como el supuestamente cometido por Raúl Asencio. La víctima de 18 años sigue adelante en su acusación contra los tres futbolistas investigados: Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez. Raúl Asencio, por su parte, todavía se enfrente a la acusación de la mujer menor de edad.

El perdón de Raúl Asencio

El ’17’ del Real Madrid también ha pedido perdón. «Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente», ha explicado Asencio en una carta adjunta al escrito presentado por la acusación y la defensa del jugador, según COPE. La extinción de la acción penal supone que, respecto a la víctima de 18 años, Asencio no contará con antecedentes penales y queda libre de los cargos de los que se le acusaba.

Ahora, el futbolista canario se enfrenta únicamente a la instrucción de la víctima menor de edad. A diferencia de los tres ex canteranos del Real Madrid implicados, Raúl Asencio no se enfrenta al delito de grabación de vídeos de índole sexual, unos hechos de los que se le acusaron en un primer momento. El juez le excluyó de este delito el pasado mes de mayo.