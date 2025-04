El doble rasero de Alguacil con el Real Madrid y el Barcelona

El Real Madrid certificó su billete para una nueva final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en un partido con mucho fútbol y goles que no dejó indiferente a nadie en el Santiago Bernabéu. El que no pareció acabar nada satisfecho fue un Imanol Alguacil que se encargó de avivar la polémica por una decisión arbitral, a su juicio, errónea, que condicionó el sino del partido y que dejó claro su doble rasero con el Real Madrid y el Barcelona.

El entrenador txuriurdin mostró su descontento por una acción que derivó en el tercer gol del conjunto blanco, dejando entrever que el arbitraje favoreció a los blancos. La jugada en cuestión se produjo en una acción a balón parado que terminó con el gol de Tchouameni. Alguacil y su equipo reclamaron un posible fuera de juego de Kylian Mbappé en la acción previa que desembocó en el córner que originó el tanto del mediocampista francés.

«Era, se puede pitar, es mejor no hablar, no lo han pitado y punto. Nos han eliminado teniendo ayudas en un apartado que tiene que ser neutro. El Madrid es un grande y no necesita ayudas. Tengo muy claro que no hubieran dado el gol si hubiera pasado en el otro área», aseguró Alguacil en rueda de prensa tras el partido, ya con el Real Madrid en la final de la Copa del Rey.

Sus palabras dejaron claro su malestar con el arbitraje en un partido donde la Real Sociedad quedó apeada de la Copa del Rey pese a sus esfuerzos, pese a estar tan cerca y forzar la prórroga. No obstante, su postura sobre las decisiones arbitrales ha sido muy diferente en otros encuentros recientes, especialmente cuando su equipo se midió al Barcelona hace apenas un mes, con el que parece tener un rasero muy diferente que con el Real Madrid.

El contraste en la forma de valorar las actuaciones arbitrales es evidente si se compara con las declaraciones que Alguacil realizó tras la derrota de su equipo frente al Barça en la Liga hace apenas un mes. En aquel partido, la Real Sociedad se quedó con diez jugadores en el minuto 17 tras la expulsión de Aritz Elustondo, una decisión que condicionó el resto del encuentro y que facilitó la goleada azulgrana por 4-0.

A diferencia de lo sucedido en el Bernabéu, en aquella ocasión el técnico vasco aceptó sin reparos la decisión del árbitro y evitó cualquier polémica. «La expulsión es justa y totalmente evitable», aseguró Imanol Alguacil tras el partido ante el Barcelona, en una actitud completamente distinta a la mostrada tras la eliminación copera ante el Real Madrid.

Además, lejos de poner el foco en el arbitraje, Alguacil elogió al equipo azulgrana con frases como: «Es una gozada ver al Barça», «Hace un gol o dos y va a por el tercero, el cuarto o el quinto» y «Están siendo la sensación de Europa». Un tono mucho más conciliador y alejado de la crítica arbitral que sí utilizó tras la derrota ante el Real Madrid.