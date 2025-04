Imanol Alguacil no asume la derrota: «El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas»

Imanol Alguacil no sabe perder. «El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas», afirmó el técnico de la Real Sociedad después del 4-4, sinónimo de eliminación para sus pupilos tras el 0-1 de la ida en Anoeta (5-4 en el global). El equipo txuri urdin llegó al Santiago Bernabéu con intenciones de asaltar a los blancos y no estuvo lejos de hacerlo. En un choque rocambolesco, el entrenador de la Real prefirió quejarse de las decisiones arbitrales, cuando Alberola Rojas llegó a perdonarle un penalti claro de Remiro a Bellingham.

«Nos han eliminado de Copa como nos eliminaron en la Europa League… El Madrid no necesita este tipo de ayudas»#CopaDelRey pic.twitter.com/gvEucUJKb8 — MARCA (@marca) April 1, 2025

Ander Barrenetxea abrió la lata tras un cuarto de hora de partido, antes de que Endrick ponga tablas en el minuto 30. En la segunda parte, el club vasco estuvo incluso clasificado para la final del próximo 26 de abril en Sevilla. Durante 120 segundos, la Real Sociedad estuvo en La Cartuja. En los últimos 20 minutos del tiempo reglamentario, el partido se puso cuesta arriba para el Real Madrid. En el 72′, Alaba se metió en propia… y en el 80′ también. Aunque el segundo fue contado como gol de Mikel Oyarzabal, en un principio, la realización del choque había apuntado que el austriaco se había metido dos goles en la portería de Lunin. Después del 1-3, la Real estaba clasificada para la final de Copa, pero no duró.

Dos minutos después de firmar el 1-3, Vinicius cocinó una maravilla por su banda izquierda en el 82′ para asistir a Jude Bellingham y poner tablas en el marcador global. En el 86′, cabezazo en un corner de Tchouaméni para el 3-3 y evitar una prórroga. No obstante, en el añadido, Mikel Oyarzabal ponía el 3-4 y mandaba el encuentro al tiempo extra, donde Rüdiger finalmente daría el golpe final, también de cabeza, en el 115′.

Al final del encuentro, Imanol Alguacil mostró todo su mal perder en la rueda de prensa posterior. «Nos han eliminado de la Copa del Rey como nos eliminaron en la Europa League. Teniendo ayudas en un apartado donde pedimos neutralidad. El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas», relató el técnico txuri urdin después de que se le preguntara por un posible fuera de juego de Kylian Mbappé en el 3-3. Eso sí, cuando se le preguntó sobre la entrada criminal de Olasagasti a Vinicius en la prórroga, que solo le valió la cartulina amarilla al futbolista de la Real, ‘ni mu’: «Es una entrada dura, fuerte, típica de una semifinal y de lo que está en juego».

VAYA ENTRADA A VINÍCIUS DE ROJA, ES UNA VERGÜENZA ESTO 🤢🤢🤢🤢pic.twitter.com/skSE7OsaQM — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 1, 2025

Alguacil se quejó de un fuera de juego