Cubarsí ya calienta el Clásico: «Estoy deseando que llegue porque jugar en el Bernabéu mola»

La pareja de centrales del futuro de la selección española apunta a estar formada durante muchos años por un defensor del Barça y otro del Real Madrid. Después de que Huijsen abandonara la concentración en Las Rozas por una lesión en el sóleo, la próxima vez que Cubarsí coincida con su compatriota será en el Clásico como rival. El central culé espera con ganas el partido. «Estoy deseando que llegue porque jugar en el Bernabéu mola», aseguró.

La pasada campaña, la primera completa en la élite para el joven defensor catalán, se saldó con cuatro victorias del Barcelona en los cuatro Clásicos. La distancia se acortó en los dos últimos duelos directos. En la final de la Copa del Rey, el conjunto blaugrana forzó la prórroga con un tanto de Ferrán Torres y acabó imponiéndose por 3-2. En el último Clásico de la temporada, el Barça venció en Montjuic, a pesar del hat-trick de Mbappé, por un ajustado 4-3.

Su buen balance ante el Real Madrid provoca que Cubarsí cuente los días para medirse de nuevo al eterno rival. «Todos soñamos en jugar este partido, que siempre es decisivo e impredecible, más allá de que un equipo llegue mejor que el otro o al revés», declaró el central de 18 años. Los blancos, que visitan al Getafe en Liga, antes del Clásico en el Santiago Bernabéu intentarán mantener el liderato de cara al primer duelo directo de la temporada.

En una entrevista con AS, Pau Cubarsí ha reconocido que el Real Madrid llega en mejor momento, pero que el partido apunta a ser decisivo. «Seguramente volverá a serlo, porque el Clásico es la máxima rivalidad que se puede dar en el fútbol. Todos soñamos en jugar este partido, que siempre es decisivo e impredecible, más allá de que un equipo llegue mejor que el otro o al revés. El próximo, el del día 26, será un choque complicado y duro, y aunque la Liga es larga, lo cierto es que los Clásicos casi siempre deciden campeonatos. El Madrid llega en una buena dinámica, pero creo que el parón nos va a venir bien», afirmó el central.

La pareja Huijsen-Cubarsí

Sobre el futuro de su pareja con Dean Huijsen en el centro de la defensa de la Selección. Aunque Luis de la Fuente haya apostado por Le Normand y el central madridista para el eje de su defensa, Cubarsí apunta a imponerse como titular en los próximos años. «Huijsen es magnífico, como los otros centrales que hay en España. La pareja Ramos-Piqué son palabras mayores, pero tanto Huijsen como yo tenemos la ambición de crecer y de mejorar y ambos queremos llegar lejos», aventuró.