La acción que probablemente decantó el devenir del derbi madrileño fue el 3-2 que anotó Julián Álvarez después de que el árbitro Alberola Rojas decretase penalti de Arda Güler sobre Nico González. El turco despejó el balón antes de que la cabeza del futbolista del Atlético impactase con su bota, pero el colegiado que fue uno de los pagadores de los cursos de coaching de Negreira Jr., interpretó que el centrocampista del Real Madrid había cometido la pena máxima.

Ni libre indirecto ni un visionado en el VAR. La jugada era rapidísima, eléctrica, pero Alberola Rojas ya había tomado su decisión de sancionar pena máxima contra el Real Madrid. El colegiado tomó una serie de decisiones dudosas a lo largo del partido perdonando dos rojas al Atlético, pero esta fue, a la postre, más que compleja teniendo en cuenta los precedentes históricos.

Uno de los jefazos del Comité Técnico de Árbitros actual es David Fernández Borbalán. El actual supervisor de Alberola Rojas se comió un penalti clamoroso en un duelo entre el Atlético y el Real Madrid en 2017 después de que Lucas Hernández partiera el tabique nasal a Sergio Ramos en un intento de despeje. La acción, curiosamente, no fue penalizada pese a la ostensible sangre que salía de la cara del capitán blanco.

De hecho, Sergio Ramos no pudo seguir en el encuentro y tuvo que ser sustituido minutos después de esta acción. La doble vara de medir del renovado CTA con el Real Madrid sigue siendo más que evidente en la comparativa entre estas dos acciones. En aquel entonces, hasta el colegiado antimadridista Iturralde González reconoció el error de uno de los actuales jefes del CTA, un Fernández Borbalán que ejerce de director técnico.

Habrá que esperar hasta el próximo martes para escuchar las explicaciones de un CTA que, como ya pasó en el caso de la expulsión de Dean Huijsen en Anoeta, tendrá que reconocer el error cometido en el penalti de Arda Güler en pos de la limpieza de la competición. O libre indirecto o no penalización, pero lo pitado en el Metropolitano vuelve a apestar a Liga de Negreira.