El CTA saca los tanques contra el Real Madrid con sus últimas designaciones arbitrales

Las palabras que brindó Florentino Pérez en la cena de Navidad del Real Madrid sobre los árbitros no ha sentado nada bien a este estamento. El presidente blanco reiteró su malestar con algunas decisiones de éstos que han afectado deportivamente al equipo que entrena Xabi Alonso y pidió reflexión de puertas para adentro en busca de una regeneración del sistema. Esto tuvo réplica por parte de los árbitros, con un duro comunicado que también se ha visto respaldado por una nueva y polémica designación arbitral del CTA para el Real Madrid – Sevilla.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) fijó para esta última jornada del año a Alejandro Muñiz Ruiz para dirigir el partido Real Madrid-Sevilla que se disputa este fin de semana en el Santiago Bernabéu, siendo Javier Iglesias Villanueva el encargado de repasarlo todo desde el VAR. Las alarmas están ya encendidas con esta dupla que fue la protagonista de uno de los arbitrajes más descarados de los últimos tiempos, cuando Carlos Romero cometió una salvaje entrada por detrás a Kylian Mbappé y se fue de rositas, con únicamente amarilla.

Y es que el CTA ha decidido sacar los tanques contra el Real Madrid y para muestra, sus últimas designaciones arbitrales. Más allá de esta de Muñiz Ruiz, cabe recordar que la pasada jornada para el Alavés-Real Madrid también designaron a Víctor García Verdura como árbitro principal, colegiado catalán que es precisamente recordado por ser el elegido por el FC Barcelona para que arbitrara en su habitual Trofeo Joan Gamper.

Esta designación, sumada a la de Muñiz Ruiz este viernes de cara al duelo ante el Sevilla, deja muy a las claras el camino a seguir por parte del CTA ante el Real Madrid. El comunicado emitido también días atrás como respuesta a las manifestaciones de Florentino Pérez, echan más leña al fuego en esta guerra abierta entre el club blanco y el arbitraje.

“Seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español”, comentó hace unos días Florentino, presidente del Real Madrid, durante la cena de Navidad del equipo blanco, palabras que resonaron en el CTA y que llevó al estamento arbitral a responder con un duro comunicado.

“Rechazamos las recientes declaraciones de Florentino Perez por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español”, comenzaba el comunicado de los árbitros, en respuesta al presidente madridista, donde afirmaban también no forman “parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes” y sentenciaban: “En el denominado Caso Negreira, ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros”.

En momento de gran tensión entre el estamento arbitral y el Real Madrid, las elecciones del CTA con los árbitros designados para el conjunto blanco no dejan indiferente a nadie, sobre todo con el historial que hay detrás de las últimas elecciones, con Muñiz Ruiz y García Verdura ya en el ojo del huracán con anterioridad…