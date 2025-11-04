Thibaut Courtois, el mejor jugador del Real Madrid en la derrota blanca en Anfield contra el Liverpool, atendió a los medios de comunicación en zona mixta. El portero belga analizó la derrota madridista y dijo sin tapujos en las cosas que había fallado su equipo y lo que se puede mejorar.

«He intentado sostener al equipo. Es una pena. La segunda parte, sobre todo hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso. Sin balón hemos defendido muy bien hoy y con balón nos costaba llegar al último tercio. Hay que mejorar, estamos en un campo muy difícil y se puede perder. No es lo que queremos, obviamente. Ahora tenemos fuera Olympiacos que es difícil y hay que ganar. Y luego City en casa. Hay que seguir», comenzó señalando el portero madridista.

«Algunas faltas que hicimos eran innecesarias y algunas hay que tirar de freno de mano. Se tira en la de Jude, pero bueno. Es buen balón y es buen gol. Nos costó dar más pases limpios y mantener la presión en campo contrario, y ahí es donde tenemos que mejorar contra equipos buenos fuera de casa», continuó ante los medios Courtois.

«Es un campo muy difícil, hay que dar la cara y jugar mejor, pero se puede perder. Es un partido que se decide por detalles, hay que mantener la calma, estamos bien. Iremos a ganar en Grecia y seguiremos en buena dinámica», analizó el guardameta belga.

Sobre su gran parada con el pie en un mano a mano: «Hay que ocupar espacio y vi que eran un 2 contra 1 y que venía solo. Si me quedo en la portería es un penalti casi imposible de parar. Cuando he visto el pase he ido a reducir, tengo manos y brazos largos y es una parada no del manual del portero, pero sirve también».