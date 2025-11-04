Champions League: Liverpool-Real Madrid

Courtois explica la derrota del Madrid: «Hemos concedido demasiadas faltas innecesarias cerca del área»

Courtois habló en zona mixta tras la derrota del Madrid

El portero belga fue el mejor del partido

Courtois camina solo

Courtois
Courtois en Anfield. (Getty)

Thibaut Courtois, el mejor jugador del Real Madrid en la derrota blanca en Anfield contra el Liverpool, atendió a los medios de comunicación en zona mixta. El portero belga analizó la derrota madridista y dijo sin tapujos en las cosas que había fallado su equipo y lo que se puede mejorar.

«He intentado sostener al equipo. Es una pena. La segunda parte, sobre todo hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso. Sin balón hemos defendido muy bien hoy y con balón nos costaba llegar al último tercio. Hay que mejorar, estamos en un campo muy difícil y se puede perder. No es lo que queremos, obviamente. Ahora tenemos fuera Olympiacos que es difícil y hay que ganar. Y luego City en casa. Hay que seguir», comenzó señalando el portero madridista.

«Algunas faltas que hicimos eran innecesarias y algunas hay que tirar de freno de mano. Se tira en la de Jude, pero bueno. Es buen balón y es buen gol. Nos costó dar más pases limpios y mantener la presión en campo contrario, y ahí es donde tenemos que mejorar contra equipos buenos fuera de casa», continuó ante los medios Courtois.

«Es un campo muy difícil, hay que dar la cara y jugar mejor, pero se puede perder. Es un partido que se decide por detalles, hay que mantener la calma, estamos bien. Iremos a ganar en Grecia y seguiremos en buena dinámica», analizó el guardameta belga.

Sobre su gran parada con el pie en un mano a mano: «Hay que ocupar espacio y vi que eran un 2 contra 1 y que venía solo. Si me quedo en la portería es un penalti casi imposible de parar. Cuando he visto el pase he ido a reducir, tengo manos y brazos largos y es una parada no del manual del portero, pero sirve también».

