El Castilla despide el año con un amargo empate

El Real Madrid Castilla despidió el 2023 con un amargo empate en el Alfredo di Stéfano después de dejarse empatar un 3-0 frente al Intercity tras una segunda mitad nefasta. Álvaro Rodríguez y Theo Zidane, por partida doble, fueron los goleadores del primer filial blanco, que anotaron tres tantos en solamente seis minutos durante el primer tiempo. El Castilla no se presentó a la segunda mitad y terminó perdiendo dos puntos muy importantes.

El Real Madrid Castilla encaraba la jornada 17 del grupo segundo de Primera Federación y el último encuentro del 2023 con ganas de despedir el año con una victoria necesaria ante su afición. Los de Raúl llegaban tras empatar contra el filial del Granada y ganar al San Fernando en el Di Stéfano. Pero el primer filial blanco solamente había ganado un partido de los últimos cinco. Por eso era momento de ganar.

El Intercity llegaba a Madrid con cuatro puntos más que el Castilla y después de ganar al Ceuta en su casa. Fuera de casa, su última victoria fue en Algeciras hace un mes. Raúl González volvió a contar en su once titular con Nico Paz y Gonzalo. En portería continuó una semana más Mario de Luis y en defensa dio la sorpresa Quique, pasando Edgar al lateral derecho.

El partido en Valdebebas empezó con amarilla para Mario Martín en el minuto dos de partido. Demasiado pronto. Poco después, Theo con un disparo desviado por la defensa y Obrador con un tiro alto probaban la portería del Intercity. La primera ocasión clara de verdad para el Castilla llegó en el minuto 25 con un disparo desviado de Álvaro a bocajarro.

El primer gol del Real Madrid Castilla llegó un minuto después, en el 26. Nico Paz intentó una jugada mágica dentro del área tras un centro de Obrador, dejó la pelota suelta y Álvaro Rodríguez la puso en el fondo de la red con un disparo seco y con algo de ayuda del portero rival. Era el 1-0 para los blancos tras un inicio algo atascado.

Amazing touch & assist from Nico Paz!!

En ese momento comenzó la tormenta perfecta para el Real Madrid Castilla. Una tormenta llena de goles. Dos minutos después del tanto de Álvaro llegó el segundo del primer filial blanco. Esta vez fue Theo Zidane en el minuto 28. Obrador puso un centro perfecto al interior del área, Palacios la dejó pasar con una gran inteligencia y Theo remató a placer en el segundo palo.

28’ GOAAAAAAAAAAAL THEO ZIDANE!!!!!!!!

Great asssit from Rafel Obrador.

César Palacios 🧠🔝. Good pass from Mario Martín at the start.

CASTILLA 2-0 INTERCITY!!!!!!! pic.twitter.com/KhBNxQkSjk

