Carvajal: «Hemos tocado fondo estrepitosamente»

Dani Carvajal compareció ante los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete. El capitán fue contundente tras la eliminación y no esquivó la autocrítica. El lateral reconoció que el equipo «ha tocado fondo estrepitosamente» y subrayó que «hay que dar la cara también cuando se pierde», asumiendo que ahora es el momento de hacerlo. En ese sentido, fue claro al señalar que «los máximos responsables somos nosotros, los jugadores», admitiendo que poco más se puede decir tras una derrota de este calibre.

El capitán explicó que, si supiera la solución, «no hubiésemos perdido», insistiendo en que no hace falta ser «muy inteligente para saberlo». Además, recalcó que el equipo «ha tocado fondo» tras ser eliminado por «un equipo de Segunda», al que quiso felicitar. Pese al duro golpe, aseguró que «a partir de mañana toca autocrítica» y recordó que el Real Madrid aún tiene «dos competiciones fantásticas» por delante, en las que el equipo va a «luchar por todo».

Carvajal reconoció que el conjunto blanco «no está en su mejor momento, lógicamente», y afirmó que «hay que trabajar duro y tenemos que dar muchísimo más». Finalmente, lanzó un mensaje directo a la afición: «Pedimos perdón a la afición. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club», antes de prometer que el equipo se dejará «la vida en los próximos meses para que la situación se revierta».