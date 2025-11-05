Bale le pinta la cara a Vinicius y a Mbappé: «Es frustante»

Gareth Bale se mostró muy crítico con el ataque del Real Madrid tras la derrota en Anfield. Un inmenso Courtois evitó que el resultado fuera mucho más abultado, en un partido en el que los blancos estuvieron sin ideas en ataque. El galés, ex jugador del conjunto madridista, sentenció directamente a Vinicius y Mbappé, dos jugadores vitales en el ataque del Madrid.

Kylian venía en un gran momento de forma, siendo determinante en cada partido, mientras Vinicius estaba creciendo partido a partido. Pero ninguno de los dos estuvo acertado en ataque en Anfield. Arne Slot montó una trampa mortal para los dos cracks del Real Madrid que le salió a la perfección. La defensa del Liverpool secó a los dos mejores jugadores del equipo blanco. Y eso lo pagó caro el Madrid en ataque.

«Creo que fue esa chispa de la que Henry y yo hablábamos, que no vimos a Mbappé y Vinicius en el último tercio hacer un poco de magia y volver a meter al Madrid en el partido. Fue un poco decepcionante que en ese último tercio no hubiera realmente ese tipo de calidad que se espera de los jugadores del Real Madrid», explicó Bale, que comentó el Liverpool-Real Madrid en la CBS.

Gareth Bale criticó la falta de ideas del Madrid en ataque. Los blancos apenas dispararon dos veces entre los tres palos en todo el partido por nueve del Liverpool. Las estadísticas son demoledoras. El ex jugador del conjunto madridista reconoció que le faltó «ese número nueve de referencia».

«Es frustrante, creo que se complican las cosas. A veces sólo necesitan intentarlo y probar al defensor. Son claramente más rápidos que nadie en el campo. Pero creo que tal vez no lo hacen porque no hay nadie más en el área esperando los centros. Tal vez se necesita ese número nueve de referencia», concluyó el expreso de Cardiff. El Liverpool pasó por encima de un Madrid que vivió su noche más negra en Europa en lo que va de temporada. Un Madrid que echó de menos a Vinicius y Mbappé, desaparecidos en ataque.