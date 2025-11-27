Así narró Antonio Esteva los cuatro goles de Mbappé en Champions

El Olympiacos-Real Madrid fue uno de los partidos más espectaculares de la jornada de Champions League. Kylian Mbappé fue el nombre propio anotando cuatro goles en Grecia, aunque el equipo blanco sufrió de lo lindo en los últimos minutos. El francés logró su quinto hat-trick –el tercero con el Real Madrid– en la máxima competición europea.

Antonio Esteva y Francisco Rabadán hicieron tándem en esta retransmisión que vivimos con gran intensidad y emoción en la web de OKDIARIO. El mítico narrador disfrutó cantando el primer repóker de goles de la temporada de un Mbappé para el Real Madrid y que a estas alturas lleva ya la mitad de tantos anotados que la temporada pasada.

El francés alcanzó las 22 dianas en esta campaña y presenta su firme candidatura a revalidar su título como ganador de la Bota de Oro. Mbappé está de dulce y el Real Madrid vuelve a sonreír tras tres partidos en los que el delantero se quedó en blanco y su equipo, consiguientemente, se fue sin la victoria bajo el bolsillo.