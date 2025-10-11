Se apaga la alarma: Mbappé no tiene una lesión grave y estará contra el Getafe

Se apagó la alarma con Mbappé. Tras abandonar la concentración de Francia por molestias en el tobillo, el delantero ha sido sometido a pruebas por los servicios médicos del club blanco que han descartado una lesión grave y la próxima semana se espera que vuelva a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que estará contra el Getafe el domingo 19 de octubre en el Coliseum. Por otro lado, Mastantuono, que abandonó la concentración de argentina al no superar la sobrecarga con la que viajó, también será sometido a pruebas, aunque se descarta una lesión de gravedad.

Noticia en desarrollo…