Almeyda estalla contra el árbitro: «Yo no soy el payaso de ningún circo»

Matias Almeyda ha cargado contra el arbitraje después de la derrota del Sevilla en el Santiago Bernabéu. El entrenador del conjunto hispalense fue expulsado en el descanso por sus quejas sobre una falta de Rodrygo a Marcao en la que solicitó la segunda amarilla para el delantero del Real Madrid. En rueda de prensa, se pronunció al respecto y fue muy crítico contra Muñiz Ruiz: «Me expulsó porque reclamé una falta en el primer tiempo. Yo no soy ningún payaso de ningún circo».

El entrenador del Sevilla habló sobre lo sucedido en el túnel de vestuarios al descanso, cuando Muñiz Ruiz le expulsó. Almeyda expresó los motivos que le dio el árbitro para echarle: «Cada partido que jugamos, los entrenadores reclamamos. El reclamo, cuando es con respeto, es válido para mí. Este señor me dijo que estaba cansado de que yo le dijera lo del respeto».

«Me expulsó porque reclamé una falta en el primer tiempo. Me gustaría que escuchen los audios. Yo no soy ningún payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol y tengo historia como hombre. Los hombres dialogan y cuando la falta de humildad, como la que tuvo este señor hoy, supera lo que puede ser un diálogo cordial o no, estamos haciendo del deporte algo que es autoritarismo», señala el entrenador sevillista.

Sobre la actuación de Muñiz Ruiz, que acabó pitando dos penaltis que tuvo que corregir tras la intervención del VAR, también se pronunció: «Me duele mucho tener que decirlo porque ya dije que no voy a hablar de esto, pero si no queda, parece que me expulsaron porque insulté o dije algo. En algún momento van a tener que suspender a un árbitro porque dirigen mal. En ningún momento vi que señalasen dos penaltis en dos minutos. ¿Había apuro? No digo que el Real Madrid fuera beneficiado por eso. El Real Madrid ganó».

«Estoy en contra del arbitraje de este partido. Estamos en un mundo en el que falta respeto. Si dentro de esos micrófonos que tienen ellos y todos pueden escuchar hay una falta de respeto mía o una falta de educación, que la expongan. Tengo valores. Y no me regalo con nadie. El árbitro tiene que tener hijos y les pueden decir lo que hace mal», continuó diciendo sobre su discusión con árbitro.

Además, prosiguió señalando que tiene «testigos» de lo sucedido en ese túnel de vestuarios al descanso, cuando fue expulsado. «Hay testigos. Aprendí algo: siempre hay que tener testigos en la vida. Mañana cumplo 52 años. He caminado bastante. No voy a hacer ningún descargo; esto queda en la conciencia. Yo duermo tranquilo y con eso me vale en la vida», finaliza.