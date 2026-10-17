Alivio de Arbeloa en la Premier: consigue su primera victoria con el Fulham

Álvaro Arbeloa ya sabe lo que es ganar la Premier League. En la séptima jornada, al fin el Fulham, entrenado por el ex entrenador del Real Madrid, consiguió el primer triunfo, que acabó, además, con una comunión con la grada de Craven Cottage. El Fulham ha ganado al Hull City (1-0) y suma su primera victoria de toda la temporada en la Premier.

Con un gol de Iwobi en la primera parte, Arbeloa saborea el primer triunfo en la Premier, victoria que le hace salir de puestos de descenso -al menos de forma temporal a la espera de los otros encuentros de la jornada en Inglaterra- tras empezar la jornada en descenso.

El Fulham de Arbeloa suma cinco puntos y el triunfo ante el Hull City fue un alivio total para el técnico español. Se vio sobre todo al final del partido. Una vez que el colegiado hizo el pitido final, el ex entrenador del Real Madrid se abrazó a prácticamente todos sus jugadores, pero sobre todo se centró en celebrar este primer triunfo con la grada.

Arbeloa se recorrió todo el estadio, el precioso Craven Cottage, de lado a lado. Vuelta de honor. Aplaudió, desde el césped, a todos los seguidores que le habían mantenido el apoyo en este difícil inicio de temporada. El técnico salmantino, que viene de ser sancionado en Inglaterra por criticar a un árbitro (oficialmente por «poner en tela de juicio la integridad de un árbitro»), hizo la vuelta de honor, en la que también le acompañaron algunos jugadores. Fue un alivio.

No es la primera victoria del Fulham esta temporada. El equipo de Álvaro Arbeloa ya había ganado dos encuentros, pero ambos habían sido en la Copa de la Liga, ante el Wimbledon (3-0) y contra el West Ham (2-3). En la Premier, sólo había conseguido dos empates en los primeros seis minutos.

Ese triste inicio en la liga inglesa se ve corregido con este triunfo ante el Hull City, a priori rival directo por la salvación. Respira Arbeloa en Inglaterra.