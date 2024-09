Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad: Brahim o Güler son las dudas de Ancelotti

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián tiene una gran duda, tal y como ha reconocido el propio Carlo Ancelotti en la previa del encuentro. El italiano debe decidir si apuesta por Arda Güler o se decanta por Brahim, siendo consciente de que su decisión afectará al esquema del equipo.

«Es la duda que tengo. Buena pregunta. Puede ser que también se cambie el sistema. En el último partido he jugado con los tres medios y no ha salido bien y ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios», aseguró el italiano en rueda de prensa.

Donde no hay debates respecto a la alineación del Real Madrid es en la portería, donde jugará Courtois. En el lateral derecho, Carvajal es intocable, mientras que en el costado izquierdo formará un Mendy que ha superado la sobrecarga que le impidió estar con Francia. La pareja de centrales será la formada por Militao, que también está sano tras otra sobrecarga, y un Rüdiger que ha estado durante todo el parón en Valdebebas tras no ir con Alemania.

En el centro del campo jugará Valverde en el corte, ya que Tchouaméni ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Por delante, Modric es fijo, mientras que a su lado comienzan las dudas. Lo normal es que forma Arda Güler, por lo que no habría que cambiar el dibujo, mientras que la otra opción es que lo haga Brahim, viéndose afectado el esquema.

Por último, en la delantera no hay debate posible. Rodrygo jugará por la derecha, Vinicius actuará por la izquierda y Mbappé será la principal referencia ofensiva. Los tres están llamados a llevar el peligro a la portería de la Real Sociedad.

Comienza el maratón

El Real Madrid inicia ante la Real Sociedad su primer Tourmalet de la temporada, con siete partidos en 22 días entre la Liga y el inicio de la Champions, ante lo que Carlo Ancelotti apuntó a la importancia del «descanso» y las rotaciones.

«Mañana empieza un calendario muy exigente de partidos y queremos empezarlo bien. Hemos recuperado algunos jugadores en el parón, volvemos con ganas de competir ante un rival que siempre ha sido complicado como la Real Sociedad. Tenemos buenas sensaciones en el equipo», aseguró en rueda de prensa.

«No es una preocupación jugar siete partidos, estamos acostumbrados. La evaluación del cansancio es muy importante. Ahora están bajo observación los que llegaron el jueves, los brasileños. No han tenido mucho tiempo ni para trabajar ni para descansar», añadió.

Recordó Ancelotti la pasada temporada, cuando tuvo que separar momentos del curso con muchas bajas por lesiones que aparecen por el cansancio ante la acumulación de partidos. «El descanso es muy importante para intentar evitar las lesiones que vamos a tener. El año pasado tuvimos un montón, pero las aguantamos muy bien y tenemos que convivir con esto porque con este calendario es bastante normal tener lesiones», aseguró.

«Ahora tenemos siete partidos en veinte días y rotar está bien. Hay que tener una atención a los que han vuelto el jueves a ver si pueden recuperar bien. En estos partidos las rotaciones van a ser muy importantes», apuntó.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra la Real Sociedad: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Modric, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.