Un ex candidato a la presidencia del Barça pide a Tebas que no permita la inscripción de Mbappé

En Barcelona rabian contra la gran gestión de Florentino Pérez que ha permitido al Real Madrid, entre otras cosas, fichar a uno de los mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé. No solo eso, sino que el delantero llegó libre tras renunciar a renovar con el Paris Saint Germain. Ahora, Jordi Majó, candidato en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en el año 2003, ha aprovechado la cancelación de los conciertos del Santiago Bernabéu por el ruido para reclamar a Javier Tebas, presidente de la Liga, que no permita inscribir a Mbappé.

Majó, que perdió aquellas elecciones frente a un Joan Laporta con Sandro Rosell en su candidatura, está molesto porque el Barça tiene problemas para inscribir jugadores, ya que la Liga no se lo permite si no cumple con la regla 1:1. El presidente de la patronal simplemente está obligando al club azulgrana a cumplir las leyes de la competición debido a sus problemas financieros, mientras que la buena gestión de Florentino ha permitido al Madrid incrementar su límite salarial en 28 millones pese al fichaje de Mbappé.

El ex candidato pide al resto de clubes de España que demanden a Tebas si no ha previsto las pérdidas del Real Madrid por cancelar conciertos y retira la inscripción de Mbappé: «Espero que Javier Tebas, como ha hecho con el Barça, haya previsto las pérdidas del Real Madrid por cancelar conciertos y demandas por mal uso de la calificación del estadio y retire la inscripción de Mbappé. Espero que el resto de equipos demanden a Javier Tebas si no lo ha previsto», publicó Majó en su perfil oficial de X (antes Twitter), después de que el club blanco anunciara la suspensión temporal de los conciertos en su estadio.

Espero q @Tebasjavier como ha hecho con el Barça, haya previsto las pérdidas del Real Madrid x cancelar conciertos y demandas x mal uso d la calificación del estadio y retire inscripción d Mbapee. Espero q resto d equipos demanden a @Tebasjavier si no lo ha previsto — Jordi Majó (@JordiMajoRuaix) September 14, 2024

Majó siguió con su discurso contra el Real Madrid y pide al máximo mandatario de la Liga que «aplique el mismo rasero por el FPF al Real Madrid que al resto de clubes» o «habrán querellas». «El Bernabéu está calificado para deportes y no para conciertos. Es imposible insonorizar el Bernabéu. Exigimos a Javier Tebas aplique el mismo rasero por el FPF al Real Madrid que al resto de clubes, e inicie un proceso de revisión o habrán querellas», señaló.

Los conciertos están aplazados a 2025

Cabe recordar que el Barcelona no ha cumplido con la regla 1:1, según Laporta, «porque no hemos querido» e inscribieron a Dani Olmo hasta enero por la lesión de larga duración de Andreas Christensen. Pero si el Barcelona no cumple con esta norma en el mes de enero, no podrá inscribir al internacional español.

De todas formas, las quejas de Majó son infundadas, puesto que los conciertos no están cancelados sino aplazados. Es el caso de Dellafuente y Aitana. Solamente se ha cancelado definitivamente el de Music Bank, que iba a tener lugar el 12 de octubre de 2024. Los otros dos se celebrarán en una nueva fecha. Ambos conciertos tendrán lugar en 2025. De hecho, el de Aitana ya tiene fecha: 27 y 28 de junio, por lo que entraría dentro de la temporada 2024-25. Mientras que Dellafuente anunció que en los próximos días dará más detalles.