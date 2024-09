En el Paris Saint-Germain no ha sentado nada bien la resolución de la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional de Francia, esa en la que se indica que el club francés tiene que pagar 55 millones de euros al actual jugador del Real Madrid por los salarios que no le pagó durante los meses de abril, mayo y junio, cuando todavía Kylian Mbappé era futbolista del PSG, además de una parte de su primera anual de fidelidad. La resolución cabrea al equipo propiedad de Qatar, que avanza que no pagará a Mbappé, alargando el proceso, llevándole a los tribunales y recrudeciendo el conflicto con el que fue su jugador.

Pese a que la Liga de Fútbol Profesional francesa determina que tiene que pagar en un plazo de ocho días, el PSG se agarra a la posibilidad que tiene de recurrir la decisión y de mantener el conflicto con Mbappé pese a que ya le han dicho que no tiene razón. El club francés primero pidió un acuerdo en el acto de mediación previo a la resolución, sabedor de que mejor un acuerdo que una derrota. No lo consiguió -porque Mbappé aseguró que no iba a retroceder en ningún céntimo- y acabó el PSG perdiendo en una decisión del organismo francés.

Sin embargo, esa resolución no la aplicará el PSG. Lo hará ya cuando se vea obligado a través de las últimas decisiones de la justicia, porque va directo a por una lucha jurídica que durará mucho tiempo. Para el club presidido por Nasser Al Khelaifi, Mbappé ha ganado una batalla, sí, pero no la guerra. Y es que desde París ven ya este asunto como un conflicto enorme. Por ahora lo pierden, pero no se dan por vencidos.

Mientras en el PSG no quieren pagar esos 55 millones de euros que corresponden a Mbappé, el jugador no quiere regalar ni un céntimo. Es un dinero que le corresponde, firmado, y que el club francés no le pagó por llevarse una rabieta al comunicar que no seguiría allí. El PSG se agarra a un supuesto pacto de caballeros por el cual Mbappé les dijo que si se iba gratis del Parque de los Príncipes (tras su fin de contrato) les perdonaba ese dinero de tres mensualidades y parte de la prima.

Una vez que pasen esos ocho días, si Mbappé no ha cobrado esta cantidad -que es lo que ocurrirá-, Kylian podría llevar el litigio ante el comité disciplinario para hacer cumplir las decisiones del comité jurídico, o también ante la UEFA.

«(El acuerdo) debe ahora ser impugnado en otro foro legal, al que el Paris Saint-Germain está encantado de presentar todos los hechos en los próximos meses y años», dijo el club francés en un comunicado. Si no pagan, Mbappé puede ir a un Tribunal Laboral a exigir que el PSG le dé ese dinero, toda vez que la decisión de la comisión jurídica de la LFP francesa es vinculante. Esto lleva a que el caso pueda durar meses, incluso años, porque ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer.