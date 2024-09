El Real Madrid incrementa su límite salarial en 28 millones respecto a la temporada pasada

El Real Madrid sigue gozando de una salud financiera envidiable, como revelan los límites salariales de la Liga. La patronal ha presentado este jueves los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) en los que se muestra cuánto puede gastar cada club en salarios. Una vez más, el Real Madrid es el líder indiscutible, puesto que presenta un total de 754,9 millones de euros, 27 millones más que el pasado curso.

Los madridistas llevan años siendo el equipo con mayor capacidad de gasto de la Liga. Algo que está directamente relacionado con los ingresos que presenta el club. Tanto tienes, tanto puedes gastar. Además, en caso de que el club no destine toda la cantidad que se le permite a ello, puede acumular de cara a otros mercados.

Es por ello que en Valdebebas se contaba ya con una cantidad superior a los 700 millones de euros para gastos de plantilla en las anteriores actualizaciones. En concreto, 727,45 millones tras los mercados de fichajes de verano e invierno de la pasada temporada. En estos meses, al aumentar las previsiones de ingresos y no alcanzarse el tope marcado por la Liga en las últimas temporadas, han aumentado también esas cantidades.

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha sido posible, en parte, gracias al enorme margen salarial del que goza el club. De hecho, Javier Tebas se refería a la posibilidad de que los blancos acometieran la incorporación del francés el pasado año. Entonces, afirmaba que «con esa cifra (de límite salarial) podría pagar a Kylian Mbappé y quizá también otros».

«Me da la sensación que tiene para hacer todo eso», apuntaba entonces el presidente de la patronal. No se equivocaba, puesto que tras su fichaje, el club no solamente no ha disminuido su capacidad salarial, sino que la ha incrementado en 27 millones.

Mejor límite salarial que sus rivales

Entre las claves por las que el Real Madrid ha visto incrementada su capacidad de inscripción se encuentra que el club viene de ganar la Liga y la Champions y, por tanto, de ingresar más de lo que contaba en un primer momento en sus previsiones. Además, la reapertura total del Santiago Bernabéu tras las obras y la celebración de espectáculos multitudinarios, que podrían doblar la facturación del club por la explotación del estadio, suponen un extra considerable que mejora todavía más unas cuentas que, ya de por sí, eran excelentes.

En lo que respecta al resto de clubes, los madridistas aventajan claramente a sus competidores más directos. El Barcelona cuenta con 330 millones menos que los blancos, a pesar de que cuentan con una mayor capacidad de inscripción, llegando a 426,4 millones. El Atlético tiene 310 millones, 440 menos que su máximo rival.