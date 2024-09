Convocatoria del Real Madrid contra la Real Sociedad: Militao y Mendy estarán en San Sebastián; Tchouaméni y Bellingham no

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con la Real Sociedad en el Reale Arena tienen varias bajas importantes para Carlo Ancelotti. El italiano no podrá contar con Bellingham, Ceballos, Alaba, Tchouaméni y Camavinga. También destacan los canteranos Chema y Mestre, que hará las labores de tercer portero.

El ex del Dortmund se lesionó en el músculo delgado plantar de su pierna derecha, lo que le ha tenido desde el 23 de septiembre de baja. Su objetivo es estar en la Champions contra el Stuttgart. En el caso de Tchouaméni, el futbolista sufrió unas molestias en el metatarsiano, algo que preocupaba al Real Madrid por una lesión anterior en la misma zona que se le complicó. Aunque viajó a la concentración con Francia, fue liberado tras las pruebas que le realizaron. A lo largo de estos días, ha estado recuperándose en Valdebebas, hasta que este jueves aparecía junto a sus compañeros en el entrenamiento del conjunto blanco. No obstante, no forzarán con el galo.

Por otro lado, Ceballos tiene un esguince de grado III del tobillo derecho que le tendrá cerca de dos meses de bajar, mientras que Alaba se sigue recuperando de la rotura de ligamento que sufrió la temporada pasada. Por último, Camavinga tratará de llegar al derbi contra el Atlético de Madrid.

Los que sí se han recuperado y sí que estarán con total seguridad en San Sebastián son Ferland Mendy y Eder Militao. El primero volvió de la concentración con la selección francesa por una sobrecarga en las tibias, algo habitual en él, puesto que es una dolencia crónica. Por su parte, el brasileño no llegó a jugar con Brasil por una lesión muscular en el muslo, aunque las exploraciones realizadas revelaron que no era una lesión de gravedad.

El Real Madrid está obligado a ganar en San Sebastián a la Real Sociedad para meter presión a un Barcelona que está a cuatro puntos de ventaja. Además, los blancos todavía no han sido capaces de ganar ningún partido fuera de casa en lo que va de curso tras empatar en Mallorca y Las Palmas.

Convocatoria del Real Madrid