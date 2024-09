Ancelotti: «Aunque Vinicius no está en su mejor versión hay que darle cariño porque es determinante»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena. Los blancos están obligados a ganar en San Sebastián para meter presión a un Barcelona que está a cuatro puntos de ventaja. Además, los blancos todavía no han sido capaces de ganar ningún partido fuera de casa en lo que va de curso tras empatar en Mallorca y Las Palmas. El italiano no podrá contar con Bellingham, Ceballos, Alaba, Tchouaméni y Camavinga. Sí estarán Mendy, Militao y Vallejo.

«Somos conscientes de que empieza un calendario muy comprometido y queremos hacerlo bien. Empezamos con las ganas de competir en cada encuentro. Será un rival complicado y difícil, pero tenemos confianza» comentó sobre el partido contra la Real Sociedad.

Ancelotti habló de Vinicius: «No está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros. No ha marcado, pero cuando no lo ha hecho ha sido importante. Mi última preocupación es su estado, porque siempre trabajar. Lo que hay que hacerle es tenerle cariño en el Real Madrid». «No sé si ha llegado una oferta por él de Arabia Saudí y nunca he hablado de este tema. Le gusta mucho jugar al fútbol y cualquier cosa que pase en el exterior no va a cambiar su idea de jugar», añadió.

«No van a jugar porque es muy pronto. Sólo han hecho una parte del trabajo. Veremos si pueden llegar al partido contra el Stuttgart», comentó sobre Bellingham y Tchoauméni. «Merecía estar entre los 30 elegidos. Alguien se ha olvidado de lo que hizo la temporada pasada. Tenemos la oportunidad de tener un jugador que puede jugar en muchas posiciones», comentó sobre Rodrygo.

«Para él es una motivación compararse con estos jugadores. No veo el problema y él no me dice que tenga un problema, porque nunca me ha hablado de esto», añadió sobre el brasileño.

«Muchos se olvidan que terminaron la temporada en el mes de agosto. Han mejorado su condición con partidos. Están muy bien y felices», comentó sobre las críticas que reciben Vinicius y Mbappé.

También habló de la salud del vestuario: «Si hay celos lo vamos a criticar. Tenemos un ambiente muy bueno, con jugadores que están progresando y que van a tener más responsabilidad. Los jóvenes que han terminado de ser jóvenes».

«La duda que tengo es Brahim y Güler. La duda es si cambiar el sistema o adaptarlos», explicó sobre el posible once de San Sebastián. También habló del cansancio: «En estos partidos la rotación será muy importante». «Güler puede jugar como interior, aunque hay que entrenarlo. Tiene resistencia. Está respondiendo bien. Va a tener más protagonismo y eso es cierto, aunque que sea titular indiscutible es más complicado porque no veo un titular indiscutible», aseguró.

«El nivel de Valverde es muy alto. Hemos perdido jugadores muy importantes como Nacho, Casemiro o Karim y él ha progresado. No veo a un jugador tímido, veo a un futbolista muy importante. Tiene todo lo que necesita un medio de alto nivel. Es un jugador espectacular», comentó.