Brahim se rompe y es cambiado a los 23 minutos del partido ante la Real Sociedad

Brahim Díaz no pudo aguantar más de 23 minutos del duelo que enfrentó a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena. El jugador madridista sintió molestias en la parte posterior del muslo y, tras tratar de resistir lo máximo que pudo sobre el césped, finalmente terminó yéndose al suelo. En su lugar entró Rodrygo Goes. El internacional marroquí fue una de las grandes novedades del once de Ancelotti.

Al irse al banquillo, Brahim mostró claras muestras de dolor y Ancelotti se interesó por un estado físico que preocupó mucho al madridismo. El malagueño se quedó en el banquillo viendo el final de la primera mitad junto al resto de los suplentes.

Brahim se lesionó a los 17 minutos del encuentro, tras realizar una arrancada en tres cuartos de campo que finalizó con un pase en profundidad hacia Mbappé que acabó en nada. En ese momento el internacional marroquí sintió un pinchazo del que no se pudo recuperar. Era el segundo partido que jugaba como titular en lo que va de temporada.

En su lugar entró un Rodrygo que fue noticia en la previa al ser suplente. Ancelotti, que tenía la duda de si apostar por Brahim o Arda Güler, finalmente se decantó por ambos, dejando en el banquillo al brasileño.