Real Sociedad – Real Madrid: el maratón comienza en Anoeta

El Real Madrid comenzará el maratón de partidos que marcará el devenir de una temporada tremendamente loca en San Sebastián contra la Real Sociedad (21:00 horas). Los blancos se tienen que acostumbrar a jugar cada tres días, ya que será su día a día desde este fin de semana. Y es que, el martes ya hace acto de presencia la Champions para el vigente campeón. Los blancos no pueden volver a pinchar fuera de casa si no quieren ver como el Barcelona mantiene o amplía su distancia en la clasificación.

Carlo Ancelotti, que siempre ha dejado claro que tras el primer parón de selecciones comenzaría una temporada totalmente diferente, habló sobre esto en la previa del encuentro. «Mañana empieza un calendario muy exigente de partidos y queremos empezarlo bien. Hemos recuperado algunos jugadores en el parón, volvemos con ganas de competir ante un rival que siempre ha sido complicado como la Real Sociedad. Tenemos buenas sensaciones en el equipo», aseguró el italiano.

«No es una preocupación jugar siete partidos, estamos acostumbrados. La evaluación del cansancio es muy importante. Ahora están bajo observación los que llegaron el jueves, los brasileños. No han tenido mucho tiempo ni para trabajar, ni para descansar», añadió.

Recordó Ancelotti la pasada temporada, cuando tuvo que separar momentos del curso con muchas bajas por lesiones que aparecen por el cansancio ante la acumulación de partidos. «El descanso es muy importante para intentar evitar las lesiones que vamos a tener. El año pasado tuvimos un montón, pero las aguantamos muy bien y tenemos que convivir con esto porque con este calendario es bastante normal tener lesiones».

«Ahora tenemos siete partidos en veinte días y rotar está bien. Hay que tener una atención a los que han vuelto el jueves a ver si pueden recuperar bien. En estos partidos las rotaciones van a ser muy importantes», apuntó.

Territorio Mbappé

Mbappé llega a este encuentro tras haber destapado el tarro de los goles contra el Betis en el estadio Santiago Bernabéu y con el deseo de seguir marcando la diferencia vestido de blanco. El francés jugará en un estadio conocido y de buen recuerdo, ya que la pasada temporada lo hizo como jugador del PSG en los octavos de final de la Champions. Dos goles hizo a los donostiarras para sellar el pase de los de Luis Enrique a la siguiente ronda.

Por otro lado, el once del Real Madrid para este partido parece claro con una única duda: Brahim o Arda Güler. «Es la duda que tengo. Puede ser que también se cambie el sistema. En el último partido he jugado con los tres medios y no ha salido bien y ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios», aseguró.

Con los que no podrá contar Ancelotti para este encuentro es con Tchouaméni, Bellingham, Alaba, Ceballos y Camavinga. Los dos primeros están cerca de reaparecer, pero el italiano no ha querido correr el más mínimo riesgo, por lo que no viajarán.

Una Real Sociedad exigida

La Real Sociedad tampoco tiene mucho espacio para dejarse más puntos, sobre todo en casa, donde encadena dos derrotas, tres si se tiene en cuenta la última del curso pasado. Si cae ante el conjunto madridista, sumaría cuatro encuentros seguidos perdiendo en Anoeta, algo que no ocurre desde 2007, precisamente con el Real Madrid como verdugo.

La gran novedad en el equipo txuri urdin es Mikel Oyarzabal, que entró en la convocatoria pese a retirar en camilla hace solo unos días en un partido con la selección, aunque no está al 100% y su lugar como ‘nueve’ lo ocupará Óskarsson. También será titular Aguerd en defensa, mientras Becker apunta al once, por delante de Barrenetxea, y Turrientes y Brais Méndez pelearán por un puesto en el centro del campo.

El delantero islandés asumirá la responsabilidad del gol, algo que le falta a esta Real Sociedad -tres tantos en cuatro partidos-, en un once en el que Imanol deberá controlar a Mbappé. El crack francés marcó dos goles en febrero de este año en la victoria del PSG contra la Real Sociedad en los octavos de final de la Champions y es la principal amenaza contra los vascos.

Real Sociedad-Real Madrid: posibles onces