Cariño para Vinicius

La rueda de prensa que Carlo Ancelotti ofreció en la previa del encuentro que enfrentará a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena de San Sebastián dejó por parte del entrenador italiano un mensaje muy claro dirigido a Vinicius Junior, su estado de forma y su momento anímico. El técnico explicó ante todos los presentes que el brasileño no está en su mejor momento. Ni lo escondió y trató de despejar. Fue claro. «No está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros», aseguró.

No suele ser habitual que Ancelotti hable con esta claridad de un jugador del Real Madrid, más si cabe tan importante como Vinicius, para hablar de un mal momento. En el halago es diferente. No obstante, el italiano quiso ser claro y no ocultar la realidad, que no es otra que el brasileño no está en su mejor momento. Lo positivo es que lo intenta una y otra vez, por eso también ha querido dejar claro que esta situación le preocupa lo justo, ya que antes o después volverá a brillar.

También, Ancelotti ha dejado una reflexión importante en la rueda de prensa. «Si queremos que tenga su mejor versión, tenemos que darle todo el cariño aquí, en el Real Madrid», aseguró el italiano. Claro y contundente sobre los pasos que hay que seguir con el brasileño para que poco a poco vuelva a ser el jugador que marca la diferencia.

Vinicius es un jugador que necesita que su físico le acompañe y en estos momentos no está sucediendo. Normal. Sin pretemporada, va adquiriendo el ritmo partido tras partido, lo que no le permite brillar por el momento. No obstante, Ancelotti tiene claro que más pronto que tarde alcanzará su mejor estado de forma para deleitar al mundo del fútbol como él sabe hacerlo.

Ancelotti no ha dudado en dejar claro que Vinicius no está todo lo bien que se espera de un jugador que, salvo sorpresa, será Balón de Oro el próximo 28 de octubre, pero al mismo tiempo ha querido hacer hincapié en que todo pasa por arroparle y darle cariño dentro del club, donde se le mima y cuida, para que poco a poco regrese a su mejor nivel.

El Real Madrid no quiere ruido

Al mismo tiempo, desde el Real Madrid quieren que Vinicius se centre en el fútbol sin pisar ningún charco que pueda desviarle de su objetivo, que no es otro que ser uno de los mejores del mundo y guiar a los blancos por la senda del triunfo. Obviamente, le arropan y apoyan cada vez que recibe un ataque racista, pero también esperan que él no se meta en ninguna polémica que genere ruido a su alrededor.

En el Real Madrid preocuparon las declaraciones realizadas por Vinicius hace unos días en la CNN asegurando que «si antes de 2030 España no evoluciona en el tema del racismo, habrá que cambiar de lugar el Mundial». En el club blanco no comparten estas palabras. Si bien es cierto que el racismo es una lacra que se debe erradicar de nuestro país, hablar de España en estos términos no le va a ayudar absolutamente nada para evitar episodios tan desagradables y lamentables como los que ya se han vivido en diferentes campos de la Liga.