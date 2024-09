Una leyenda del Barcelona critica que Rodrygo no esté nominado al Balón de Oro

La ausencia de Rodrygo en las nominaciones al Balón de Oro sigue dando de qué hablar. El brasileño no está entre los 30 candidatos, a pesar de haber completado un gran año. Nada más conocer la lista de nominados, el jugador del Real Madrid trató de reivindicarse con una publicación en redes sociales. Ahora, una leyenda del Barcelona, brasileño como él, ha defendido al delantero. Se trata de Rivaldo, que ha cuestionado los criterios que se han seguido de cara a las nominaciones para el premio.

«Estoy de acuerdo con su frustración. Ha estado jugando muy bien en el Real Madrid y sin duda podría estar entre esos 30 finalistas para ganar un Balón de Oro. Que se haya quedado fuera lo considero una injusticia y nunca sabremos por qué no ha entrado. Pero es difícil entender con qué criterios se vota si se deja fuera a un jugador como Rodrygo», ha señalado el ex delantero del Barcelona.

Rivaldo ha defendido a su compatriota y ha puesto en cuestión que no esté entre los 30 finalistas al Balón de Oro: «Rodrygo ha jugado mucho más que otros jugadores que sí están en esa lista de 30 finalistas. Además, lo ha hecho muy bien para el Real Madrid y ha ganado importantes títulos como la Champions League o la Liga».

Las palabras de Rivaldo hacia el madridista no terminan ahí. El ex delantero del Barcelona le ha pedido tranquilidad a Rodrygo. «Ahora lo que debe hacer es calmarse, entenderlo y tener personalidad para saber que, si este año no ha estado, en el próximo no sólo estará dentro de ese top-30, sino que puede ir mucho más lejos todavía», revela. Ha señalado, además, que considera a Rodrygo como un futbolista que «puede luchar algún día por ganar ese Balón de Oro».

El brasileño ha hablado también sobre una de las nuevas perlas del Real Madrid, Endrick: «Los jóvenes necesitan entrar con menos presión. Ante Paraguay vimos a Endrick con 18 años teniendo que asumir la responsabilidad como delantero y necesitamos tener cuidado para no quemar a los chicos así. Porque si lo retiras a mitad del partido contra Paraguay, claramente estás señalándolo, diciendo que no estuvo bien, a pesar de que toda la Selección jugó mal. Pero al final la culpa recae sobre el chico y necesitamos protegerlos».

También ha hablado sobre el momento que atraviesa la selección de Brasil. «Juega un fútbol muy pobre. La Selección está pasando por momentos muy complicados y difíciles. Es triste y eso hace que el pueblo esté indignado. La derrota contra Paraguay, que es muy inferior a Brasil, ha hecho daño», destacó Rivaldo.

«Estoy seguro de que iremos al Mundial, pero es malo ir sin saber cuál es la base de Brasil, los jugadores que representarán a la nación. Es un momento preocupante y necesitamos salir de esto cuanto antes. Tenemos que ganar bien y con goleadas en los próximos partidos, con los principales nombres mostrando en la selección lo que hacen en sus clubes», señaló sobre la falta de liderazgo de la canarinha.