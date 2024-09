El siguiente objetivo del Real Madrid: blindar a Carvajal y Mendy

El Real Madrid ha cerrado un capítulo importante con la renovación de Lunin. La entidad madridista se ha garantizado el futuro de la portería del conjunto blanco para los próximos años con la renovación del ucraniano hasta 2030. Courtois es el jefe de los palos del Bernabéu, mientras que el ucraniano ha dejado claro que puede ser el escudero perfecto. El mejor ejemplo se vivió la pasada temporada. Ahora, los blancos tienen que enfrentando frentes en forma de renovaciones. Las siguientes pasan por las bandas con Mendy y Carvajal.

La situación de Mendy ha cambiado radicalmente en los últimos meses. El Real Madrid ha pasado de no querer ni escuchar hablar de la posibilidad de renovar al francés a estar muy cerca de llegar a un acuerdo con un futbolista que siempre ha querido seguir en la entidad madridista, pero también exigía una mejora de contrato que ahora sí llegará.

El Real Madrid tuvo muchas dudas con la renovación de Mendy por las lesiones que ha sufrido el francés en las últimas temporadas, pero el curso pasado encontró una regularidad que ha terminado de convencer a la dirección deportiva de la entidad madridista, que le ha ofrecido renovar un contrato que se acababa el 30 de junio de 2025 hasta 2027, con la posibilidad de extenderlo un año más dependiendo de los minutos que haya jugado.

Para Ancelotti es un jugador capital. Mendy es intocable en el lateral izquierdo y la confianza que el italiano tiene en el francés en infinita. Carletto no pondrá el más mínimo inconveniente a la llegada de Davies, si finalmente el canadiense termina resistiendo en el Bayern sin renovar, pero para el técnico madridista el galo no se toca.

Carvajal, renovación segura

Por otro lado, el Real Madrid también se tiene que sentar a hablar con Carvajal, que finaliza contrato el junio de 2025. Es decir, a partir del 1 de enero es libre de negociar con el club que quiera, pero aquí no hay debate. El mejor lateral derecho del mundo seguirá siendo futbolista de la entidad madridista para los próximos años.

La reunión para alcanzar un acuerdo será muy rápida por parte de Carvajal y el Real Madrid. Ambas partes quieren llegar a un entendimiento y lo harán. La duda es si renovará sólo de año en año o ampliará su contrato hasta 2026. La política del club blanco es que superara la treintena, se va temporada a temporada renovando, pero el gran momento físico del lateral derecho invita a dudar.

«Si todas las partes están de acuerdo, quiero renovar y aumentar mi carrera en el Real Madrid, que es lo que siempre he deseado y lo que ahora deseo», aseguró Carvajal en un acto. Además, el de Leganés tiene claro que no jugará en ningún otro club europeo que no sea el Real Madrid una vez concluya su etapa en el club blanco: «No me gustaría jugar después de mi etapa en el Madrid en ningún club de Europa por respeto».