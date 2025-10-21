Alaba sufre una fuerte sobrecarga en el sóleo y estará 10 días de baja

David Alaba sufre una fuerte sobrecargar en el sóleo de la pierna derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre siete y 10 días. Por lo tanto, el central austriaco no estará contra la Juventus este miércoles en el Santiago Bernabéu, tampoco podrá ser de la partida en el Clásico frente al Barcelona que se celebrará el domingo en Chamartín y su presencia contra el Valencia la próxima semana también está en el aire.

Hay que recordar que Alaba se lesionó en el partido que enfrentó el pasado domingo a Getafe y Real Madrid en el Coliseum. El austriaco sintió unas molestias en el gemelo y, tras ser titular y jugar los primeros 45 minutos, tuvo que ser sustituido al descanso del duelo. En su lugar entró Raúl Asencio.

El central jugó los 45 minutos formando pareja con Militao y estuvo más que correcto parando las pocas acometidas del Getafe. Además, estuvo cerca de encontrar el premio del gol con un disparo de falta directa que detuvo David Soria. El austriaco, que ya fue titular contra el Kairat, ha dejado claro que puede ser más que útil, aunque esta nueva dolencia supone un contratiempo.