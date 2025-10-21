Arnold se apunta a la Juventus y Carvajal mira al Clásico

Trent Alexander-Arnold estará contra la Juventus. El lateral derecho se ha entrenado con normalidad por segunda jornada consecutiva y estará en la convocatoria del encuentro perteneciente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El inglés no será titular, pero apunta a tener minutos de cara a coger ritmo antes del Clásico que medirá a los blancos con el Barcelona el próximo domingo. Un partido en el que se espera que esté Dani Carvajal.

El regreso del inglés sin duda es las mejor de las noticias en Valdebebas en el comienzo de esta semana. Después de un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral, está ya recuperado y este martes, en la segunda sesión de la semana, completó el entrenamiento con el resto de sus compañeros por segundo día consecutivo. De esta manera, Alexander-Arnold parece que entrará en la convocatoria de cara al choque de la máxima competición que medirá al Real Madrid contra la Juventus.

Carvajal, por su parte, ha hecho parte del entrenamiento previo a la Champions con el grupo y apunta al Clásico. El capitán está llegando al final de su recuperación de lesión en el sóleo de su pierna derecha sufrida tras el derbi madrileño, y todo hace pensar que llegará para enfrentarse al Barcelona. No estará contra la Juventus, ya que está sancionado, pero Xabi podrá disponer de él contra el eterno rival.

Por otro lado, otra de las novedades del entrenamiento fue ver a Mendy a una mayor intensidad. El francés tiene opciones de entrar en la convocatoria. Además, las bajas siguen siendo Alaba, Huijsen, Rüdiger y un Dani Ceballos que trabajó al margen tocando balón. El sevillano estará con seguridad en el Clásico, mientras que la idea es que el central español también pueda ser de la partida.