Trent Alexander-Arnold se apunta a la Juventus y estará en el Clásico

El Real Madrid ya prepara el partido ante la Juventus del próximo miércoles en Champions League y mira de reojo al Clásico del domingo, cuando se medirá contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Está previsto que a lo largo de la semana sean varios los jugadores que vayan recuperándose de sus respectivas lesiones y pasen a estar a disposición de Xabi Alonso. El primero de ellos será Trent Alexander-Arnold, que apunta a estar frente a la Vecchia Signora y que, por tanto, llegará al choque ante los azulgrana.

El inglés es la mejor de las noticias en Valdebebas en el comienzo de esta semana. Después de un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral, está ya recuperado y este lunes, en la primera sesión de la semana, ha completado la mayoría del partido con el resto de sus compañeros. De esta manera, Alexander-Arnold parece que entrará en la convocatoria de cara al choque de la máxima competición que medirá al Real Madrid contra la Juventus.

A la espera de que se le realicen pruebas, tras ser sustituido en Getafe, se encuentra David Alaba. El central tenía unas molestias en el sóleo que, si remiten, no le impedirán estar contra los italianos. Su situación queda a la espera de conocer el alcance de esos problemas que le impidieron completar el encuentro en el Coliseum, en el que los de Xabi Alonso ganaron por la mínima gracias a un gol de Mbappé.

Situación más complicada tienen el resto de los lesionados. Dani Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos y Antonio Rüdiger siguen ejercitándose al margen del equipo y su presencia el miércoles está prácticamente descartada. Eso sí, los tres españoles podrían llegar al Clásico del domingo contra el Barcelona, mientras que el alemán, que sufre una rotura muscular del recto anterior de su pierna izquierda, está casi descartado para medirse a los de Hansi Flick.

Por último, Ferland Mendy depende de lo que considere Xabi Alonso. El jugador ya está completamente recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa del Rey, a finales del mes de abril. Entonces, el lateral francés sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho que le ha tenido en el dique seco hasta ahora. Si el técnico considera que está en condiciones para competir, podrá estar en ambos encuentros.