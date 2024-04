Tebas suelta otra perla antimadridista: «Me gustan las ligas que se ganan con menos de 90 puntos»

Javier Tebas, presidente de la Liga EA Sports, ha acudido a Gijón para presenciar el fin de las obras de la Fase 1 de Mareo con las que el Sporting va a modernizar sus instalaciones y su ciudad deportiva. Desde allí, ha analizado la actualidad del fútbol nacional y, como es habitual, ha tenido algunas palabras para el Real Madrid y su temporada, para la continuidad de Xavi o para el crítico momento que está atravesando la Federación Española de Fútbol.

El presidente de la Liga mostró cierto descontento con la excepcional temporada que está realizando el conjunto de Ancelotti en la competición doméstica, lo que ha provocado que la lucha por el título carezca de interés estas últimas jornadas. «A mí me gustan las ligas que se ganen con menos de 90 puntos, esta parece ser que se va a ganar con más de 90 puntos, pero el resto de los clubes les va a costar llegar, a 90 puntos no va a llegar ninguno de los otros clubes», dijo Tebas.

Además, también se refirió a que la desigualdad existente durante este año se pudiera incrementar la temporada próxima si se concreta la llegada de Mbappé al conjunto blanco. «Si quitamos al Real Madrid está todo muy igualado, habrá que ver eso también. Creo que el Real Madrid está haciendo una temporada excepcional. Si vamos a la temporada pasada el que llevó más puntos fue el Barcelona, eso varía. No se sabe si los equipos con los jugadores la temporada que viene van a mejorar. Hay muchos factores que hay alrededor», afirmó el máximo mandatario de la Liga EA Sports.

Tebas también quiso poner en valor la actuación del Real Madrid en la Champions League. «El Real Madrid es un club que tiene que estar compitiendo por el título, si no, la pregunta sería al revés, ¿no está preocupado usted de que el Real Madrid no sea competitivo para competiciones europeas? Siempre hay algo de lo que quejarse». Además, resaltó la aparición de otros clubes que puedan poner las cosas difíciles a los grandes de España, como son el Girona y la Real Sociedad, que este año han completado un curso sobresaliente. «Me gusta hablar del Girona, es importante que hablemos del Girona, el año pasado la Real Sociedad… Hay alternativas a los grandes clubes que se están metiendo en Europa», reconoció.

Tebas no opina sobre el Barça

En otro orden de temas, Tebas valoró la decisión del FC Barcelona y de Xavi de agotar finalmente su contrato como entrenador culé. «Es decisión del Barcelona. No me concentro en esas cuestiones, de si me sorprenden o no, no es mi función hablar de los entrenadores y lo que hacen los directivos. Si el presidente Laporta y su equipo consideran que es lo adecuado y Xavi está contento, estará bien para el Barcelona, pero no puedo tener opinión al respecto», dijo.

En cuanto a la situación que está viviendo la RFEF y los comunicados de FIFA y UEFA, Tebas fue contundente. «No me extraña que FIFA y UEFA estén preocupados. Y yo también estoy preocupado, porque deben dejar trabajar. Está en una situación muy complicada la Federación. Viene una época muy difícil. Yo llamo la Casa de los Horrores. Se intenta pasar una época de mejorar con los que están, que se puede hacer con los que están, y son todo zancadillas, problemas, todo es cosmética, porque parece que importa más lo que dicen los medios de comunicación o lo que digan algunos que lo que realmente hay que hacer. Entiendo que FIFA y UEFA estén preocupados y entiendo la nota», reconoció Javier Tebas.