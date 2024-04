Arda Güler reclama su turno

Arda Güler reclama un protagonismo que hasta el momento no ha tenido en el Real Madrid. Primero, por culpa de una serie de lesiones que no le permitieron estrenarse antes de lo deseado. Y, después, por los pocos minutos que le ha dado Carlo Ancelotti, quien está convencido de su calidad, aunque le está costando darle minutos. Suma 98 minutos repartidos en siete encuentros. Nico Paz ha jugado más que él.

Estos números están complicando el día a día de Arda Güler en Valdebebas. El turco no está llevando bien el poco protagonismo que está teniendo, algo que está demostrando con diferentes gestos que no están sentando nada bien en el cuerpo técnico madridista. El último fue no celebrar la victoria en el Clásico ante el Barcelona con el resto de sus compañeros. Esto molestó a Ancelotti y su equipo.

Arda Güler se siente preparado para jugar y tener más presencia en el terreno de juego, pero Ancelotti es un hombre de jerarquías y tiene muy claro que no va a poner, por el momento, al turco por delante de Modric. El italiano siempre ha respetado esto mucho y lo seguirá haciendo, por mucho que se enfade.

De hecho, en el Real Madrid tratan de hacer ver a Güler que lo tiene que hacer es seguir el ejemplo de Brahim Díaz tanto futbolísticamente como físicamente. Al andaluz también le ha costado mucho ganarse la confianza de Ancelotti, pero no ha desistido hasta que lo ha conseguido.

No obstante, se debe recordar que el malagueño tuvo que salir, hacer la mili en el Milan, formarse futbolística y, sobre todo, físicamente, y regresar a la entidad madridista para asentarse desde el primer día. Algo parecido tiene pensado el club con el turco.

Ahora, Güler tendrá en este tramo final de temporada la oportunidad de demostrar en el campo ese protagonismo que tanto reclama. Ya lo dijo Ancelotti y el italiano cumplirá su palabra. Con la Liga decidida, le dará más minutos, pero el turco debe cambiar un carácter que empieza a molestar en el cuerpo técnico. La Real Sociedad podría ser el pistoletazo de salida para un final de curso que será muy importante para el otomano.

«Está bien, hace tiempo que está disponible, pero no ha tenido la oportunidad porque hemos tenido partidos muy exigentes. Cambiar al equipo cuando está bien es complicado. No ha tenido los minutos que merecía, pero por su actitud, su trabajo y el compromiso son buenos y puede jugar en cualquier momento», aseguró.

El plan del Real Madrid con Güler

El plan que tiene trazado el Real Madrid con Arda Güler es claro y pasa por una cesión que le permita seguir creciendo. La próxima temporada llegarán al conjunto blanco Endrick y, especialmente, Mbappé, lo que reducirá sus minutos. Ancelotti sabe que no puede estar otro año sin tener continuidad, por lo que se busca un equipo donde pueda tener protagonismo. Tanto el italiano como el turco ven una salida como algo muy positivo.

«Es muy bueno, pero todavía tiene que crecer físicamente», aseguran en el Real Madrid cuando se pregunta por Arda Güler. El turco está viviendo una temporada de aclimatación a la élite en el conjunto blanco, pero la realidad es que no está teniendo los minutos deseados. Todavía le queda una fase de crecimiento importante para poder rendir con todo el potencial que parece que atesora en la entidad madridista.

Los blancos querían esperar

Por todo esto, se entiende a la perfección los motivos que llevaron al Real Madrid en un primer momento a fichar a Arda Güler con la intención de que continuase esta temporada cedido en el Fenerbahce o en otro club donde pudiese seguir formándose. Pero el jugador dejó claro desde un primer momento que se decantaba por los blancos, rechazando las múltiples ofertas que tenía, a cambio de tener un sitio en la primera plantilla.

El Real Madrid aceptó la petición del jugador y se hizo con su fichaje, pero el fútbol y la élite más absoluta están enseñando a Arda Güler que todavía tiene por delante un largo proceso de formación física ante de poder ser un jugador clave en el club de las 14 Copas de Europa.